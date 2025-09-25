La sentida publicación de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "Recuperate, no estás solo"

julieta poggio thiago medina

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Thiago Medina que generó polémica?

Desde la noche del viernes 12, Thiago Medina atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir un accidente en moto en la localidad de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En medio de la preocupación por su evolución, Julieta Poggio se refirió públicamente a su excompañero del reality, pero sus palabras generaron una fuerte polémica por un error que muchos consideraron grave.

La actriz mencionó a Thiago durante una emisión de Rumis, el ciclo de streaming en el que participa desde hace tiempo, y sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Preocupada, Poggio manifestó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

Sin embargo, varios usuarios advirtieron que había dado mal el nombre del hospital donde está internado y no tardaron en cuestionarla duramente. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un GPS!”, “Los que no somos familia sabemos más que vos, burra”, “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes.