La sentida publicación de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "Recuperate, no estás solo"

A través de sus historias de Instagram, Julieta Poggio compartió una meditación para enviarle fuerzas a su amigo Thiago Medina.

25 sept 2025, 23:07
En medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente en moto en Moreno, su amiga y excompañera de Gran Hermano, Julieta Poggio, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales.

La bailarina y actriz, que compartió con Thiago la experiencia del reality en 2022, utilizó sus historias de Instagram para enviarle energía positiva en este difícil momento. Junto a una imagen del joven, publicó un texto con una guía de meditación para quienes deseen acompañarlo espiritualmente desde la distancia: “Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)”.

Y agregó: “Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’”.

El gesto de Julieta se suma a los múltiples mensajes de apoyo que Thiago ha recibido en los últimos días por parte de exparticipantes del reality, figuras del espectáculo y seguidores que siguen de cerca su evolución. La familia del joven también pidió cadenas de oración y agradeció el acompañamiento constante en redes.

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Thiago Medina que generó polémica?

Desde la noche del viernes 12, Thiago Medina atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir un accidente en moto en la localidad de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En medio de la preocupación por su evolución, Julieta Poggio se refirió públicamente a su excompañero del reality, pero sus palabras generaron una fuerte polémica por un error que muchos consideraron grave.

La actriz mencionó a Thiago durante una emisión de Rumis, el ciclo de streaming en el que participa desde hace tiempo, y sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Preocupada, Poggio manifestó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

Sin embargo, varios usuarios advirtieron que había dado mal el nombre del hospital donde está internado y no tardaron en cuestionarla duramente. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un GPS!”, “Los que no somos familia sabemos más que vos, burra”, “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes.

