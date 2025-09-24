En vivo Radio La Red
Policiales
Noticias A24
EXCLUSIVO A24

La macabra revelación sobre el triple crimen: muertes filmadas y transmitidas en vivo

Fuentes de la investigación aseguraron que el presunto líder narco peruano filmó y difundió en un grupo cerrado las torturas y asesinatos de las tres jóvenes como mensaje mafioso a su propia banda.

Leé también Triple crimen de las jóvenes de La Matanza: balearon la casa de Lara mientras se hacía una protesta
Triple crimen de las jóvenes de La Matanza: balearon la casa de Lara mientras se hacía una protesta. 

Según el programa Wifi que conducen Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, fuentes cercanas a la causa develaron que las torturas y muertes de las tres chicas producidas en el partido bonaerense de Florencio Varela, fueron filmadas y transmitidas en vivo en un grupo que armó el presunto líder narco como modo de amenazar a parte de su banda.

Las imágenes habrían sido vistas en vivo por 45 personas a modo de amenaza. "Esto les pasa al que me roba alevosía", contaron las fuentes policiales sobre los dichos del presunto autor material del hecho. La filmaciones y las amenazas le dan sentido a la alevosía y crueldad con la que se actuó contra los cuerpos de las tres jóvenes, cuyos cuerpos luego fueron enterrados y escondidos.

La autopsia sobre los cuerpos

Los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez confirmaron la brutalidad del crimen que conmociona a La Matanza y Florencio Varela. Según adelantó el periodista Rolando Barbano, las jóvenes fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado pasado.

De acuerdo con los peritos forenses, la primera víctima presentaba un golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen, que habría sido realizado después de la muerte. La tercera sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

La autopsia estuvo a cargo del cuerpo forense de Lomas de Zamora y destacó que la menor tiene la oreja izquierda cortada y le seccionaron la carótida y además presentaba los dedos quemados, que habría sido en vida. Todo hace presumir que llegaron a Varela y realizaron el crimen, mientras que se investiga el móvil.

Además, se constató que a una de las jóvenes le cortaron parte de los dedos de una mano, aunque todavía no se pudo determinar a cuál. Las familias de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) identificaron los cuerpos.

El triple crimen se confirmó este miércoles, luego de que la Policía Bonaerense encontrara los cuerpos enterrados en una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las familias de las víctimas ya realizaron el reconocimiento.

