LLAMATIVO

Sorpresa en La Voz Argentina: qué participante quedó eliminado del Team Soledad

Un participante del Team Soledad fue eliminado en el tercer round de La Voz Argentina, tras una noche de batallas y emociones intensas.

26 sept 2025, 00:20
Este jueves, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), el Team Soledad protagonizó el tercer round de batallas, donde uno de sus integrantes quedó afuera de competencia.

Los duelos vocales enfrentaron a Milena Salamanca, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero y Luis González y Milagros Gerez Amud con Violeta Lemo.

La referente del folklore decidió que avanzaran Agustín y Mauricio, Luis y Milagros. Más tarde, Milena, Valentina y Violeta regresaron al escenario para interpretar temas en solitario, buscando mantenerse en el certamen musical.

En esta instancia, los coaches Lali Espósito, Luck Ra y el dúo Miranda! evaluaron sus presentaciones y determinaron quiénes seguían en carrera.

Minutos antes de que termine el programa, el conductor Nico Occhiato reveló: "Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo. Y despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. Felicitaciones Mile, hiciste un gran concurso, la rompiste toda".

La Sole se acercó a Milena, la abrazó con emoción y expresó: "Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor".

¿Qué piropo le dijo Lali Espósito a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina?

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento desopilante al hacer una confesión inesperada y picante sobre Soledad Pastorutti, su colega en el jurado del certamen musical.

Al inicio del programa, los coaches desfilaron sus estilos y cuando la intérprete de folklore mostró su look, Lali reaccionó de inmediato: "No, no, no", exclamó con entusiasmo. Juliana Gattas no tardó en sumarse a los halagos: "Hermosa", dijo admirada.

"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó la estrella pop, y luego confesó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".

El conductor Nico Occhiato aprovechó el divertido intercambio para pedirle a Soledad que se levantara y mostrara su atuendo. Lali, fascinada, remató con humor: "El verdadero qué mujer".

Con picardía, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". Y Lali, entre risas, cerró el momento con una frase que desató carcajadas en el estudio: "No, él contento"

