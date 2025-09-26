Milett Figueroa estalló de furia en LAM por los comentarios sobre su vida privada: "Siempre fui..."

Lejos de que los carpetazos quedaran allí, informaron que Milett ya perdió la participación en el reality. La picante panelista y las angelitas contaron que Figueroa, entre otras, habría maltratado a las maquilladoras y peinadoras de la productora La Flia.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Qué dijo Milett Figueroa de LAM

Después de todo lo dicho en LAM (América TV), Santiago Riva Roy se comunicó con Milett Figueroa que, a través de mensajes de WhatsApp, negó todas las acusaciones que estaban haciendo en el programa. "No es verdad. Siempre fui muy respetuosa con todos. No está bueno nada de lo que están haciendo conmigo", comenzó su descargo.

"Está bien si nunca les gusté, pero de ahí a decir todas esas barbaridades, me parece injusto", continuó un tanto molesta.

Por otro lado, desmintió el conflicto con Amazon por su ausencia en el reality para ir a los Premios Martín Fierro: "Mi primera grabación era yendo a los Martín Fierro, me lo propuso un guionista. Me llamaron hace dos días para decirme que no podía ir [...] No me parecía justo ser la única del jurado en no ir".

La modelo fue enojándose cada vez más, hasta que finalmente explotó contra el ciclo que conduce Ángel de Brito: "No soy una mala persona, nunca insulté a nadie". "Me dijeron de trepadora hasta oportunista. Nunca les respondí. ¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve", continuó la ex novia de Marcelo Tinelli.

"Me gustaría que todos esos que hablan, lo que dicen, me lo digan en la cara. Cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia", lanzó la oriunda de Lince, en vivo, mientras en uno de los programas más vistos de espectáculos leían la conversación detalladamente. Finalmente, confirmó que sí estará presente en los Premios Martín Fierro.