"Incondicional": quién era el ciclista que murió brutalmente atropellado por el chofer de una app

El dolor de la familia y del barrio

Cristian murió pocos minutos después a raíz de las graves lesiones que sufrió. Su fallecimiento causó un profundo impacto en el barrio, donde era conocido por su trabajo, su carácter amable y su amor por su familia.

Horas antes del accidente, Cristian había compartido una tarde con sus hermanos y juntos se habían sacado una foto que quedó como su último recuerdo. La imagen, publicada en redes sociales, se llenó rápidamente de mensajes de despedida: “No lo puedo creer, hermano, te vi ayer con tu familia”, escribió un amigo.

ciclista

“El mejor de todos siempre, un amigo incondicional y un papá increíble”, agregó otro.

Cristian trabajaba en una mueblería llamada Muebles Populares, en José C. Paz, y era padre de un niño de 3 años. Llevaba 14 años de relación con su pareja y era conocido por ser muy familiero y solidario con sus vecinos.

La detención del acusado

La fuga no duró demasiado: el conductor fue interceptado por la Policía en la avenida Remigio López al 4700, a unos cinco kilómetros de la escena del hecho. Allí también incautaron el vehículo con el que había embestido al ciclista.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y está en manos de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de San Martín. El acusado permanece detenido y en las próximas horas será indagado.

Familiares, amigos y vecinos de Cristian exigen que el caso no quede impune y piden la pena máxima para el responsable. Además, solicitan testigos que puedan aportar información o videos de cámaras de seguridad para reconstruir con precisión la secuencia del siniestro.

cristian

“El barrio está destrozado. Era un chico de bien, trabajaba, se rompía el lomo por su familia. Queremos justicia por Cristian”, expresó un allegado.