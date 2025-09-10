En vivo Radio La Red
Policiales
Ciclista
José C. Paz
INDIGNACIÓN

"Incondicional": quién era el ciclista que murió brutalmente atropellado por el chofer de una app

El joven de 34 años fue embestido cuando volvía en bicicleta a su casa. El conductor, un chofer de aplicación que llevaba una pasajera, intentó escapar pero fue detenido. La familia exige Justicia.

Un amigo incondicional y un papá...: quién era el ciclista que murió atropellado por un chofer de una aplicación en José C. Paz

"Un amigo incondicional y un papá...": quién era el ciclista que murió atropellado por un chofer de una aplicación en José C. Paz

Cristian Granado tenía apenas 34 años y toda una vida por delante. La tarde del pasado lunes, la rutina lo llevó a pasar por la casa de su mamá para almorzar y luego continuar con su jornada laboral en el taller donde fabricaba y vendía muebles en José C. Paz. Eligió hacer el recorrido en bicicleta, como tantas otras veces, para aprovechar las pocas cuadras y ahorrar. Su idea era guardarla en su vivienda antes de ir caminando al trabajo, como medida de seguridad para evitar que se la robaran cuando regresara tarde por la noche.

La reacción del conductor

El vehículo, un Ford Fiesta gris, era conducido por un chofer de aplicación de 40 años, identificado como J.L.G., quien llevaba a bordo a una pasajera. En lugar de asistir a la víctima, el hombre bajó de su auto, corrió el cuerpo de Cristian hacia un costado de la calle y volvió a subir al vehículo para escapar.

La mujer que viajaba como pasajera fue testigo de toda la secuencia. Según fuentes de la investigación, el conductor no la dejó descender hasta cuatro cuadras después, donde finalmente la liberó.

El dolor de la familia y del barrio

Cristian murió pocos minutos después a raíz de las graves lesiones que sufrió. Su fallecimiento causó un profundo impacto en el barrio, donde era conocido por su trabajo, su carácter amable y su amor por su familia.

Horas antes del accidente, Cristian había compartido una tarde con sus hermanos y juntos se habían sacado una foto que quedó como su último recuerdo. La imagen, publicada en redes sociales, se llenó rápidamente de mensajes de despedida: “No lo puedo creer, hermano, te vi ayer con tu familia”, escribió un amigo.

ciclista

“El mejor de todos siempre, un amigo incondicional y un papá increíble”, agregó otro.

Cristian trabajaba en una mueblería llamada Muebles Populares, en José C. Paz, y era padre de un niño de 3 años. Llevaba 14 años de relación con su pareja y era conocido por ser muy familiero y solidario con sus vecinos.

La detención del acusado

La fuga no duró demasiado: el conductor fue interceptado por la Policía en la avenida Remigio López al 4700, a unos cinco kilómetros de la escena del hecho. Allí también incautaron el vehículo con el que había embestido al ciclista.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y está en manos de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de San Martín. El acusado permanece detenido y en las próximas horas será indagado.

Familiares, amigos y vecinos de Cristian exigen que el caso no quede impune y piden la pena máxima para el responsable. Además, solicitan testigos que puedan aportar información o videos de cámaras de seguridad para reconstruir con precisión la secuencia del siniestro.

cristian

“El barrio está destrozado. Era un chico de bien, trabajaba, se rompía el lomo por su familia. Queremos justicia por Cristian”, expresó un allegado.

