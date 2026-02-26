En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fiesta
Influencer
Polémica

Insólita fiesta de "La Barbie Tumbera": una presa influencer festejó su cumpleaños en la cárcel con música y globos

La mujer, que cumple una condena por homicidio en ocasión de robo, celebró con una temática rosa que generó fuertes críticas sobre las condiciones de detención.

Paula Malala Galeano festejó

Paula "Malala" Galeano festejó, con globos y música, su último cumpleaños en la cárcel. 

La interna Paola “Malala” Galeano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizaron en redes sociales imágenes de un festejo de cumpleaños dentro del Penal Nº40 de Lomas de Zamora. La mujer, que cumple una condena por homicidio en ocasión de robo, celebró con una fiesta temática rosa que generó fuertes críticas y abrió un debate sobre las condiciones de detención.

Leé también Cómo operaba "La Banda del Millón" desde la cárcel: audios, videos y casas marcadas para robar
Los integrantes de La Banda del Millón en la cárcel. 

Galeano, que cuenta con casi 300 mil seguidores en sus redes, se hizo conocida por compartir videos de su vida cotidiana en la cárcel. En esta oportunidad, el festejo incluyó una ambientación con arcos de globos, cortinas de cotillón, luces LED, parlantes con música y una torta de pastelería decorada con una corona. La decoración se sumó al estilo que suele mostrar en sus publicaciones, donde el pabellón aparece con paredes y rejas pintadas de color rosa.

En el posteo que acompañó el video, la interna escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”, en referencia a su inminente salida en libertad. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron reacciones divididas entre sus seguidores.

Galeano fue detenida por un hecho ocurrido en 2013, cuando participó junto a otros tres hombres del asesinato de Carlos Alberto Gauna. El crimen se produjo durante un intento de robo de la camioneta de la víctima.

Embed

En 2014, la mujer aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo. La investigación determinó que Galeano había ocultado información clave y señaló el lugar donde estuvo para concretar el asalto.

Dos años más tarde, en 2016, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero el planteo fue rechazado, por lo que la condena quedó firme.

Viral en TikTok y polémica por su vida en prisión

En el último tiempo, la interna ganó notoriedad en redes sociales, donde comparte rutinas, transmisiones en vivo, colaboraciones y canjes desde el penal. Este fenómeno generó cuestionamientos sobre el uso de dispositivos y la exposición de la vida intramuros.

La celebración de su cumpleaños volvió a encender la polémica. Mientras algunos usuarios la apoyaron con mensajes como “Vamos Pao, ya falta nada para la calle” o “Feliz cumple y pronta libertad”, otros criticaron el festejo.

paola-galeano-fue-condenada-por-ser-participe-necesario-de-un-homicidio-en-ocasion-de-robo-en-el-2014-foto-tiktok-paolagaleano3279-WDX5SITYJFATRIVOJ6LA5ZNRBA
Paola Galeano fue condenada por ser part&iacute;cipe necesario de un homicidio en ocasi&oacute;n de robo en el 2014. (Foto: TikTok / @paolagaleano3279).

Paola Galeano fue condenada por ser partícipe necesario de un homicidio en ocasión de robo en el 2014. (Foto: TikTok / @paolagaleano3279).

Entre los comentarios más duros, varios recordaron el crimen por el que fue condenada. “Tienen que pagar por lo que hicieron. Al que mataron no cumple más años y cada aniversario es dolor para la familia”, escribió un usuario. Otros apuntaron contra el sistema penitenciario: “Las cárceles de la provincia son una joda”, cuestionaron.

Cuándo podría recuperar la libertad

De acuerdo con la información difundida, Galeano espera recuperar la libertad el 31 de agosto de este año, tras cumplir la pena impuesta.

El caso generó cuestionamientos sobre las cárceles bonaerenses, el acceso a redes sociales desde los penales y los límites entre la reinserción social y la exposición pública de personas condenadas por delitos graves.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fiesta Influencer Cumpleaños Música
Notas relacionadas
Muerte de dos presas en una cárcel: cuáles son las dudas de las familias de las víctimas
Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo en Venezuela
Brutal robo en Merlo: le patearon la cabeza a un hombre para sacarle el auto y lo dejaron inconsciente

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar