Insólita fiesta de "La Barbie Tumbera": una presa influencer festejó su cumpleaños en la cárcel con música y globos

En 2014, la mujer aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo. La investigación determinó que Galeano había ocultado información clave y señaló el lugar donde estuvo para concretar el asalto.

Dos años más tarde, en 2016, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero el planteo fue rechazado, por lo que la condena quedó firme.

Viral en TikTok y polémica por su vida en prisión

En el último tiempo, la interna ganó notoriedad en redes sociales, donde comparte rutinas, transmisiones en vivo, colaboraciones y canjes desde el penal. Este fenómeno generó cuestionamientos sobre el uso de dispositivos y la exposición de la vida intramuros.

La celebración de su cumpleaños volvió a encender la polémica. Mientras algunos usuarios la apoyaron con mensajes como “Vamos Pao, ya falta nada para la calle” o “Feliz cumple y pronta libertad”, otros criticaron el festejo.

paola-galeano-fue-condenada-por-ser-participe-necesario-de-un-homicidio-en-ocasion-de-robo-en-el-2014-foto-tiktok-paolagaleano3279-WDX5SITYJFATRIVOJ6LA5ZNRBA Paola Galeano fue condenada por ser partícipe necesario de un homicidio en ocasión de robo en el 2014. (Foto: TikTok / @paolagaleano3279).

Entre los comentarios más duros, varios recordaron el crimen por el que fue condenada. “Tienen que pagar por lo que hicieron. Al que mataron no cumple más años y cada aniversario es dolor para la familia”, escribió un usuario. Otros apuntaron contra el sistema penitenciario: “Las cárceles de la provincia son una joda”, cuestionaron.

Cuándo podría recuperar la libertad

De acuerdo con la información difundida, Galeano espera recuperar la libertad el 31 de agosto de este año, tras cumplir la pena impuesta.

El caso generó cuestionamientos sobre las cárceles bonaerenses, el acceso a redes sociales desde los penales y los límites entre la reinserción social y la exposición pública de personas condenadas por delitos graves.