Insólita fiesta de "La Barbie Tumbera": una presa influencer festejó su cumpleaños en la cárcel con música y globos
La mujer, que cumple una condena por homicidio en ocasión de robo, celebró con una temática rosa que generó fuertes críticas sobre las condiciones de detención.
Paula "Malala" Galeano festejó, con globos y música, su último cumpleaños en la cárcel.
La interna Paola “Malala” Galeano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizaron en redes sociales imágenes de un festejo de cumpleaños dentro del Penal Nº40 de Lomas de Zamora. La mujer, que cumple una condena por homicidio en ocasión de robo, celebró con una fiesta temática rosa que generó fuertes críticas y abrió un debate sobre las condiciones de detención.
Galeano, que cuenta con casi 300 mil seguidores en sus redes, se hizo conocida por compartir videos de su vida cotidiana en la cárcel. En esta oportunidad, el festejo incluyó una ambientación con arcos de globos, cortinas de cotillón, luces LED, parlantes con música y una torta de pastelería decorada con una corona. La decoración se sumó al estilo que suele mostrar en sus publicaciones, donde el pabellón aparece con paredes y rejas pintadas de color rosa.
En el posteo que acompañó el video, la interna escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”, en referencia a su inminente salida en libertad. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron reacciones divididas entre sus seguidores.
Galeano fue detenida por un hecho ocurrido en 2013, cuando participó junto a otros tres hombres del asesinato de Carlos Alberto Gauna. El crimen se produjo durante un intento de robo de la camioneta de la víctima.
En 2014, la mujer aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo. La investigación determinó que Galeano había ocultado información clave y señaló el lugar donde estuvo para concretar el asalto.
Dos años más tarde, en 2016, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero el planteo fue rechazado, por lo que la condena quedó firme.
Viral en TikTok y polémica por su vida en prisión
En el último tiempo, la interna ganó notoriedad en redes sociales, donde comparte rutinas, transmisiones en vivo, colaboraciones y canjes desde el penal. Este fenómeno generó cuestionamientos sobre el uso de dispositivos y la exposición de la vida intramuros.
La celebración de su cumpleaños volvió a encender la polémica. Mientras algunos usuarios la apoyaron con mensajes como “Vamos Pao, ya falta nada para la calle” o “Feliz cumple y pronta libertad”, otros criticaron el festejo.
Entre los comentarios más duros, varios recordaron el crimen por el que fue condenada. “Tienen que pagar por lo que hicieron. Al que mataron no cumple más años y cada aniversario es dolor para la familia”, escribió un usuario. Otros apuntaron contra el sistema penitenciario: “Las cárceles de la provincia son una joda”, cuestionaron.
Cuándo podría recuperar la libertad
De acuerdo con la información difundida, Galeano espera recuperar la libertad el 31 de agosto de este año, tras cumplir la pena impuesta.
El caso generó cuestionamientos sobre las cárceles bonaerenses, el acceso a redes sociales desde los penales y los límites entre la reinserción social y la exposición pública de personas condenadas por delitos graves.