Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo en Venezuela
Así lo dijeron los reclusos a sus familiares en un intercambio a los gritos por encima de los muros del penal. La protesta busca exigir la excarcelación de detenidos y denunciar violaciones a los derechos humanos.
El gendarme argentino Nahuel Gallo permanece en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo 1, en las afueras de Caracas, donde está detenido desde finales de 2024. La medida de fuerza fue confirmada por otros internos del penal, que se comunicaron con familiares desde el interior del establecimiento y transmitieron el mensaje a los gritos: “El argentino sigue en huelga”.
La breve frase, escuchada durante una vigilia frente al centro de detención, ratificó que Gallo mantiene la protesta junto a otros extranjeros y presos políticos que reclaman su liberación y mejores condiciones de detención.
Según trascendió, la huelga de hambre forma parte de un reclamo que involucra a más de 200 presos políticos en Venezuela. La protesta busca exigir la excarcelación de detenidos y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Familiares de los reclusos permanecen desde hace varios días frente a la cárcel, a la espera de novedades sobre posibles liberaciones tras la sanción de la Ley de Amnistía, anunciada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez luego de la captura de Nicolás Maduro.
Entre quienes se mantienen en vigilia se encuentra Yalitza García, suegra del gendarme argentino. Por su parte, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó días atrás que el suboficial se sumó a la protesta y detalló las exigencias del detenido. “Nahuel nos envió a decir que exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional. Si no, no levanta la huelga de hambre”, sostuvo.
En un mensaje difundido en redes sociales, Gómez denunció las condiciones de detención y responsabilizó a las autoridades del penal. “Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano. Responsabilizo al director del recinto por lo que le pueda pasar”, afirmó.
También pidió a las autoridades venezolanas avanzar con su liberación. “Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya”, expresó.
Liberaciones tras la amnistía y falta de un listado oficial
En paralelo, el Parlamento venezolano informó que 179 personas encarceladas fueron liberadas tras la aplicación de la Ley de Amnistía. Además, los tribunales otorgaron beneficios a más de 3.200 detenidos que se encontraban con medidas cautelares.
Sin embargo, hasta el momento no se difundió un listado oficial de los beneficiados. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal señalaron que pudieron verificar un número menor de liberaciones, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias.
Un caso que mantiene la tensión diplomática
Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela desde Colombia. El gobierno argentino denunció que se trata de una detención arbitraria, mientras que las autoridades venezolanas lo acusan de presuntos delitos vinculados al terrorismo.
La situación generó un fuerte conflicto diplomático entre ambos países y reclamos internacionales para que se garantice su integridad física, el acceso a asistencia legal y el contacto consular. Mientras tanto, su familia y allegados continúan con movilizaciones y reclamos públicos para exigir su liberación.