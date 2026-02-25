Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo en Venezuela

Entre quienes se mantienen en vigilia se encuentra Yalitza García, suegra del gendarme argentino. Por su parte, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó días atrás que el suboficial se sumó a la protesta y detalló las exigencias del detenido. “Nahuel nos envió a decir que exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional. Si no, no levanta la huelga de hambre”, sostuvo.

110620012701_sp_incendio_rodeo_304x171_reuters.jpg Las paredes de El Rodeo I. (Reuters)

En un mensaje difundido en redes sociales, Gómez denunció las condiciones de detención y responsabilizó a las autoridades del penal. “Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano. Responsabilizo al director del recinto por lo que le pueda pasar”, afirmó.

También pidió a las autoridades venezolanas avanzar con su liberación. “Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya”, expresó.

Liberaciones tras la amnistía y falta de un listado oficial

En paralelo, el Parlamento venezolano informó que 179 personas encarceladas fueron liberadas tras la aplicación de la Ley de Amnistía. Además, los tribunales otorgaron beneficios a más de 3.200 detenidos que se encontraban con medidas cautelares.

Sin embargo, hasta el momento no se difundió un listado oficial de los beneficiados. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal señalaron que pudieron verificar un número menor de liberaciones, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias.

AANFG4VBR5FBPIQJW7BIS7M5T4 Nahuel Gallo, María Alexandra y Víctor, el pequeño hijo de ambos.

Un caso que mantiene la tensión diplomática

Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela desde Colombia. El gobierno argentino denunció que se trata de una detención arbitraria, mientras que las autoridades venezolanas lo acusan de presuntos delitos vinculados al terrorismo.

La situación generó un fuerte conflicto diplomático entre ambos países y reclamos internacionales para que se garantice su integridad física, el acceso a asistencia legal y el contacto consular. Mientras tanto, su familia y allegados continúan con movilizaciones y reclamos públicos para exigir su liberación.