Insólito: habló en televisión para decir que era inocente y la Policía lo detuvo en vivo

Un hombre con pedido de captura por intento de homicidio se presentó en un programa en vivo de la televisión cordobesa para proclamar su inocencia y, minutos después, fue detenido por la Policía.

El acusado fue detnido en vivo durante la entrevista que brindaba a la TV cordobesa. (Foto: captura El Doce).

La audiencia y los conductores de un programa cordobés quedaron impactados este viernes cuando, en plena transmisión en vivo, un hombre con pedido de captura por intento de homicidio apareció frente a cámara para declarar su inocencia. Minutos después, fue detenido por la Policía.

Se trata de Emiliano Moyano, acusado de tentativa de asesinato en perjuicio de una mujer que recibió siete disparos en febrero de este año. El hombre se acercó al móvil del canal cordobés El Doce, con la intención de “dar su versión” antes de entregarse.

“El 14 de octubre la Policía allanó mi casa, me apuntaron, rompieron todo. Me están persiguiendo como si yo hubiese hecho algo y no tienen pruebas. Quiero que me escuchen”, declaró al aire.

Moyano sostuvo que es inocente y que su imputación está relacionada con una presunta interna de la barra brava del club Instituto Atlético Central Córdoba. Según explicó, su nombre fue vinculado al ataque solo porque ocurrió en la "misma fecha en la que mataron" a dos primos suyos. “Dicen que fue una venganza, pero yo no estuve ahí. Me están acusando injustamente”, expresó.

Durante su testimonio, también reconoció antecedentes penales por robo calificado y haber pasado nueve años y ocho meses preso, aunque afirmó que fue absuelto en una causa por homicidio. “Me dieron casi diez años de prisión, pero del homicidio del que me acusaron fui absuelto porque no fui el responsable. Se demostró mi inocencia”, señaló. A su lado, su pareja lo acompañaba en silencio.

Antes de concluir la entrevista, Moyano anunció su decisión de entregarse: “Voy a entregarme porque soy inocente y no tengo nada que ver. Hay cámaras que muestran que no fui yo. Me están arruinando la vida y alejando de mi familia”.

Pocos minutos después, el móvil televisivo volvió a conectar con imágenes en vivo del momento en que la policía de Córdoba llegaba al lugar para detenerlo. Moyano fue trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación en su contra sigue en curso. Los fiscales buscan determinar su presunta participación en el ataque a una mujer baleada en febrero y su posible vínculo con el homicidio de sus primos, ocurrido en el mismo mes.

La escena, inédita por su exposición pública, provocó gran repercusión en redes sociales, ya que no es común que un prófugo decida entregarse frente a cámaras para “contar su verdad”.

Por el momento, Emiliano Moyano permanece detenido y su situación procesal será definida en los próximos días por las autoridades judiciales.

