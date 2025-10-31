Insólito: habló en televisión para decir que era inocente y la Policía lo detuvo en vivo

Embed

Durante su testimonio, también reconoció antecedentes penales por robo calificado y haber pasado nueve años y ocho meses preso, aunque afirmó que fue absuelto en una causa por homicidio. “Me dieron casi diez años de prisión, pero del homicidio del que me acusaron fui absuelto porque no fui el responsable. Se demostró mi inocencia”, señaló. A su lado, su pareja lo acompañaba en silencio.

Antes de concluir la entrevista, Moyano anunció su decisión de entregarse: “Voy a entregarme porque soy inocente y no tengo nada que ver. Hay cámaras que muestran que no fui yo. Me están arruinando la vida y alejando de mi familia”.

Pocos minutos después, el móvil televisivo volvió a conectar con imágenes en vivo del momento en que la policía de Córdoba llegaba al lugar para detenerlo. Moyano fue trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación en su contra sigue en curso. Los fiscales buscan determinar su presunta participación en el ataque a una mujer baleada en febrero y su posible vínculo con el homicidio de sus primos, ocurrido en el mismo mes.

La escena, inédita por su exposición pública, provocó gran repercusión en redes sociales, ya que no es común que un prófugo decida entregarse frente a cámaras para “contar su verdad”.

Por el momento, Emiliano Moyano permanece detenido y su situación procesal será definida en los próximos días por las autoridades judiciales.