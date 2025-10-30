Zaira Nara confesó el insólito intento que tuvo Wanda por engancharla con Mauro Icardi
Zaira Nara reveló que su hermana Wanda quiso que tuviera una relación con Mauro Icardi, pero el intento no llegó a buen puerto. Como terminó esta historia es conocido por todos.
30 oct 2025, 14:59
Apostamos a que nadie tenía este dato que dio Zaira Nara. La modelo sorprendió al revelar una anécdota desconocida de su pasado que involucra nada menos que a su hermana Wanda, a Maxi López y a Mauro Icardi, antes de que este último se convirtiera en su cuñado.
Durante su paso por Sería Increíble (OLGA), Zaira contó que cuando Wanda y Maxi aún estaban juntos y mantenían una estrecha amistad con Icardi, ambos intentaron “engancharla” con el joven futbolista que brillaría en Europa años después. La confesión tomó por sorpresa a todos los presentes en el estudio, que no podían creer el giro que pudo haber tomado la historia familiar si aquel intento hubiera prosperado.
“Wanda me presentó a Mauro, ella estaba casada con Maxi López y yo estaba soltera. Juntos me quisieron presentar a alguien, ese alguien era Mauro Icardi, compañero de Maxi en el club en el que jugaban”, contó Zaira, sin vueltas. “Yo no quería, y organizaban planes. Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas”, lanzó entre risas.
Según relató, la insistencia de su hermana fue tal que hasta armó un plan para que se vieran a solas. “Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Ahí me enojé con ella”, recordó, dejando claro que en su momento no le causó ninguna gracia.
El destino, sin embargo, tenía preparado un giro impensado. Años más tarde, cuando Zaira atravesaba una separación y decidió viajar a Italia para refugiarse en Wanda, se enteró de la bomba: su hermana estaba comenzando una relación con el futbolista al que le había querido presentar tiempo atrás.
“Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana. Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”, relató Zaira, entre risas.
Qué fotos publicó Wanda Nara con Maxi López
En las últimas horas, Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram dos fotos muy especiales de su primer exmarido, Maxi López. El exfutbolista se sumó como participante de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina que marca el regreso de la empresaria como conductora en la pantalla de Telefe.
En una de las imágenes se los ve entre risas y complicidad durante las grabaciones del programa, mientras Wanda observa de cerca las verduras que Maxi eligió para su plato. En la otra, el exjugador aparece relajado en un sillón junto a dos de sus hijos y acompañado por Martín Migueles, actual pareja de la conductora, bajo el título “Princesos”.
El gesto sorprendió a muchos seguidores, ya que durante años Wanda y Maxi mantuvieron una relación tensa y plagada de conflictos judiciales por la tenencia y manutención de sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron recomponer el vínculo familiar y mantener una buena convivencia.
Cabe recordar que, tras su separación de Mauro Icardi, Wanda y Maxi sellaron un acuerdo que puso fin a sus disputas: él cedió la casa de Santa Bárbara en compensación por los alimentos adeudados a Valentino, Benedicto y Constantino, marcando así una nueva etapa de paz entre ambos.