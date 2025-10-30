Zaira Nara confesó el insólito intento que tuvo Wanda por engancharla con Mauro Icardi

El destino, sin embargo, tenía preparado un giro impensado. Años más tarde, cuando Zaira atravesaba una separación y decidió viajar a Italia para refugiarse en Wanda, se enteró de la bomba: su hermana estaba comenzando una relación con el futbolista al que le había querido presentar tiempo atrás.

“Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana. Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”, relató Zaira, entre risas.

Qué fotos publicó Wanda Nara con Maxi López

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram dos fotos muy especiales de su primer exmarido, Maxi López. El exfutbolista se sumó como participante de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina que marca el regreso de la empresaria como conductora en la pantalla de Telefe.

En una de las imágenes se los ve entre risas y complicidad durante las grabaciones del programa, mientras Wanda observa de cerca las verduras que Maxi eligió para su plato. En la otra, el exjugador aparece relajado en un sillón junto a dos de sus hijos y acompañado por Martín Migueles, actual pareja de la conductora, bajo el título “Princesos”.

IG Wanda Nara con Maxi López1

El gesto sorprendió a muchos seguidores, ya que durante años Wanda y Maxi mantuvieron una relación tensa y plagada de conflictos judiciales por la tenencia y manutención de sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron recomponer el vínculo familiar y mantener una buena convivencia.

Cabe recordar que, tras su separación de Mauro Icardi, Wanda y Maxi sellaron un acuerdo que puso fin a sus disputas: él cedió la casa de Santa Bárbara en compensación por los alimentos adeudados a Valentino, Benedicto y Constantino, marcando así una nueva etapa de paz entre ambos.