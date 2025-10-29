La insólita súplica de Sofía Gonet para Homero Pettinato en MasterChef Celebrity: "Perdoname, borro..."

Pero lo mejor llegó en las entrevistas individuales, donde La Reini se despachó con una declaración que mezcló humor, nostalgia y arrepentimiento: "Hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video de TikTok, perdoname, volvamos".

¿Por qué Sofía Gonet mandó al frente a Damián Betular en MasterChef Celebrity?

En MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet —popularmente conocida como La Reini— protagonizó un momento desopilante al presentar su plato ante el jurado. La influencer no dudó en responsabilizar a Damián Betular por la elección de su receta, lo que provocó carcajadas entre los presentes.

La escena comenzó cuando Donato de Santis se acercó a su estación y le consultó: "¿Qué tenemos?". "Es una frittata", respondió Sofía. Pero el chef quiso saber más detalles: "¿Quién te dio esta idea de servir esto en esta en la sartén, así?".

Sin pensarlo dos veces, Sofía apuntó directamente al pastelero. "Mi amigo Betular. Este plato es obra de Betular", lanzó, mientras sus compañeros no podían contener las risas por la inesperada acusación.

Betular, algo desconcertado, se defendió: "No era así". Y sumó: "Yo no le cambié el plan. Ella quería hacer una frittata cuando yo pasé".

Luego intentó precisar: "Era una sartén un poquito más grande". Aunque al probar el resultado, no pudo evitar comentar: "Super cruda la cebolla".

Donato, en cambio, dio una devolución más técnica y detallada: "Estéticamente debo decir que está bien presentado, o sea, conceptualmente estamos bien. La ejecución es simple, le falta entusiasmo al paladar. Tiene que tener ese elemento para que conquiste".

Por último, Betular cerró con una observación punzante: "No sé en qué momento achicaste la sartén. No sé en qué momento no pusiste ni el zapallo, ni las hierbas, ni el queso. Aparte una hora para una fritata...".