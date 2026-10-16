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Claudio Gabriel Barrelier
Córdoba

Quién es el inspector de tránsito cercano a Barrelier que fue detenido por atacar una vivienda

El empleado municipal está acusado de participar en una balacera contra una vivienda por una presunta deuda. El apresado trabajaba en la misma área que estaba el imputado por el femicidio de Agostina Vega.

Presunta participación en un ataque a balazos contra una vivienda. (Foto: redes sociales).

Presunta participación en un ataque a balazos contra una vivienda. (Foto: redes sociales).

Un inspector de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba fue detenido por su presunta participación en un ataque a balazos contra una vivienda, por el cobro de una deuda informal, según surge de la investigación. Durante el episodio, ocurrido en el barrio Patricios Oeste, un adolescente de 14 años recibió un disparo en una pierna y sorprendió el vínculo del agresor con Claudio Barrelier.

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El acusado fue identificado como Eric Gabriel Silva, conocido como "Gori", quien se desempeñaba como empleado municipal y habría participado en una maniobra de intimidación vinculada con una presunta organización dedicada a otorgar préstamos con intereses usurarios.

Según la investigación, dos hombres llegaron en motocicleta hasta la casa de una mujer que mantendría una deuda con esa red de prestamistas y efectuaron varios disparos contra el frente de la propiedad. En medio del ataque, uno de los proyectiles alcanzó al adolescente de 14 años y le provocó una herida en una pierna.

Los vecinos alertaron al 911 y la Policía intervino rápidamente. Los efectivos lograron reducir y detener a los dos sospechosos, entre ellos Silva y el hombre señalado como conductor de la motocicleta. La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Godoy, quien busca determinar el grado de participación de cada detenido y establecer si existen otras personas involucradas en la presunta organización.

Durante el episodio, ocurrido en el barrio Patricios Oeste, un adolescente de 14 años recibió un disparo. (Foto: gentileza Crónica)

Durante el episodio, ocurrido en el barrio Patricios Oeste, un adolescente de 14 años recibió un disparo. (Foto: gentileza Crónica)

El vínculo del inspector detenido con Barrelier

Uno de los datos que surgieron tras la detención de Silva es su relación laboral con Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, de 14 años. Ambos se desempeñaban en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y, según fuentes vinculadas con la investigación, compartieron tareas dentro de esa dependencia.

Barrelier había trabajado como becario en la Escuela Municipal de Tránsito, donde participaba en la capacitación de aspirantes a obtener licencias de conducir motocicletas. Pese a haber atravesado una causa judicial anterior, continuó vinculado laboralmente con el municipio hasta que fue detenido por el crimen de Agostina Vega.

Sin embargo, los investigadores aclararon que el caso de Silva se tramita de manera independiente y que la coincidencia laboral entre ambos no implica una vinculación entre las causas.

La conexión entre el municipal imputado y Claudio Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

La conexión entre el municipal imputado y Claudio Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

Quién es Eric Gabriel Silva y qué antecedentes tiene

De acuerdo con la información conocida, Silva habría ingresado a la Municipalidad de Córdoba en 2012 como empleado contratado y pasado a planta permanente en 2016. El inspector también registra antecedentes judiciales vinculados con hechos de robo y tenencia de armas correspondientes a los años 2019 y 2021.

En el marco de la investigación por el ataque a tiros en barrio Patricios Oeste, se realizó un allanamiento en su vivienda, donde los efectivos secuestraron cartuchos calibre 9 milímetros y teléfonos celulares. Los elementos quedaron incorporados a la causa para determinar su procedencia y establecer si tienen relación con el episodio investigado.

La decisión de la Municipalidad de Córdoba tras la detención

Luego de conocerse la detención del inspector, la Municipalidad de Córdoba dispuso su suspensión inmediata e inició un sumario administrativo para evaluar su situación laboral. El caso volvió a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control interno del área de Tránsito municipal, especialmente por el antecedente de Barrelier, también vinculado con esa dependencia.

Por su parte, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el ataque contra la vivienda y determinar si Silva actuaba como cobrador o prestaba servicios a una presunta red de préstamos informales. La investigación se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevas detenciones.

En pocas palabras

  • Inspector de Tránsito: Fue detenido Eric Gabriel Silva por ataque a balazos en barrio Patricios Oeste.
  • Vinculación: Silva trabajaba en el área de Tránsito municipal junto a Claudio Barrelier, imputado por femicidio.
  • Situación municipal: Córdoba suspendió a Silva e inició sumario administrativo tras su detención.
Resumen generado por Thinkindot AI
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