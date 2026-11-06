Terrible escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: gritos, presencia policial y una denuncia por lesiones

Pepe también aseguró que Wanda y Migueles se encontraban declarando en la Fiscalía de Tigre y mencionó una instancia de atención médica previa: “Antes de ir, pasó por un hospital en Dique Luján para revisar a uno de ellos”. Sin precisar quién habría sido examinado ni el motivo, el panelista señaló que el parte estaba caratulado como lesiones, aunque esa mención no permite establecer quién habría resultado afectado ni en qué circunstancias.

Qué dice el informe policial

Pepe Ochoa amplió en LAM (América TV) la información sobre el episodio ocurrido en Nordelta que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi. El panelista leyó fragmentos del parte policial y señaló que el documento menciona una actuación por lesiones, aunque no precisó quién habría resultado afectado ni cómo se habrían producido.

Al referirse a la llegada de los efectivos, Ochoa aseguró que el futbolista no quiso hablar con ellos. “El parte dice que entrevistaron a Wanda Nara y a Mauro Icardi. El señor Mauro Icardi, en ese momento, cuando llega la policía, se niega a entrevistar. O sea, la entrevista, Mauro no quiso. No quiere hablar con la policía”, leyó.

Luego, el periodista continuó con el recorrido que habría realizado la conductora y la intervención de la fiscalía: “Y lo que el parte arroja es que Wanda Nara se traslada al departamento Villa La Ñata y que acá hubo una intervención de la UFI, que lo que hace es una intervención, después una actuación por lesiones. Esto es lo que arroja el parte policial”.

La lectura del documento sumó información sobre la intervención policial, pero dejó pendientes detalles centrales del episodio. Si bien Ochoa remarcó la mención a lesiones, durante ese fragmento no se identificó a una persona lesionada ni se explicó qué situación dio origen a esa actuación.