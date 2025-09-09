En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Violencia
Escuela
Violencia

El violento ataque con una tijera entre adolescentes que sacudió a una escuela

Un estudiante de 16 años debió ser operado de urgencia tras recibir una herida en el pecho provocada por una compañera de 15 dentro de una escuela secundaria.

Brutal episodio en clase: un adolescente apuñaló en el pecho a un compañero

Brutal episodio en clase: un adolescente apuñaló en el pecho a un compañero

Un violento episodio sacudió a la comunidad educativa de Catamarca. Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido luego de que una compañera de 15 lo apuñalara en el pecho con una tijera en plena clase dentro de la Escuela Secundaria N°89, ubicada en el barrio 920 Viviendas de la capital provincial.

Leé también Salvaje agresión de una maestra a un niño en un aula de una escuela
Una maestra violenta con sus alumnos, captada por las cámaras del aula. (foto: Captura de TV)

El ataque ocurrió el miércoles 3 de septiembre alrededor de las 18 horas, en medio de la jornada escolar. Según informaron medios locales, la agresora tomó una tijera que pertenecía a otra alumna y se la clavó directamente en el pecho de la víctima, a la altura de la tetilla derecha, provocando una lesión que puso en riesgo su vida.

Tras el hecho, la vicedirectora del establecimiento convocó a la Policía y al SAME, que asistió de urgencia al joven. Debido a la gravedad de la herida, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde los médicos confirmaron que la tijera había atravesado la membrana torácica. El estudiante fue sometido a una cirugía de urgencia que resultó exitosa y actualmente se recupera en su domicilio.

policia

El relato de la madre: “Ella apuñaló a mi hijo y casi le cuesta la vida”

Anabel, la madre del adolescente herido, dio su testimonio a la prensa local y relató lo ocurrido según lo que le contó su hijo y otros compañeros que presenciaron el ataque.

“Esta chica le sacó la tijera a otra compañera y se la clavó en el pecho a mi hijo. Ella le dijo a la vicedirectora que estaba jugando con otro compañero y que mi hijo se metió, pero eso no es así. Ella apuñaló a mi hijo y casi le cuesta la vida”, señaló con indignación.

La mujer también apuntó contra las autoridades educativas y del Ministerio de Educación de la provincia, al remarcar que la agresora continúa asistiendo a clases como si nada hubiera ocurrido:

“Me dijeron que están siguiendo el protocolo, pero ella sigue concurriendo a la escuela. No la suspendieron y a mi hijo lo tuvieron que operar, ahora está en cama recuperándose. No es justo”.

Intervención judicial

La Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Guillermo Narváez, tomó intervención inmediata en el caso. Sin embargo, al tratarse de una menor de 16 años, la agresora es inimputable según la legislación vigente, por lo que no se dispusieron medidas penales en su contra.

Mientras tanto, la familia de la víctima insiste en que se tomen medidas disciplinarias por parte de las autoridades escolares para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Violencia Escuela
Notas relacionadas
Escándalo en Mar del Sud: investigan falsificación de informes por el agua contaminada en escuelas
Le quitó el arma a su papá policía y la llevó a la escuela: cómo fue la reacción y cómo terminó el inusitado hecho
Nepal en llamas: las violentas imágenes de la rebelión popular que derrumbó al gobierno

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar