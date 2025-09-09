El violento ataque con una tijera entre adolescentes que sacudió a una escuela

“Esta chica le sacó la tijera a otra compañera y se la clavó en el pecho a mi hijo. Ella le dijo a la vicedirectora que estaba jugando con otro compañero y que mi hijo se metió, pero eso no es así. Ella apuñaló a mi hijo y casi le cuesta la vida”, señaló con indignación.

La mujer también apuntó contra las autoridades educativas y del Ministerio de Educación de la provincia, al remarcar que la agresora continúa asistiendo a clases como si nada hubiera ocurrido:

“Me dijeron que están siguiendo el protocolo, pero ella sigue concurriendo a la escuela. No la suspendieron y a mi hijo lo tuvieron que operar, ahora está en cama recuperándose. No es justo”.

Intervención judicial

La Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Guillermo Narváez, tomó intervención inmediata en el caso. Sin embargo, al tratarse de una menor de 16 años, la agresora es inimputable según la legislación vigente, por lo que no se dispusieron medidas penales en su contra.

Mientras tanto, la familia de la víctima insiste en que se tomen medidas disciplinarias por parte de las autoridades escolares para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.