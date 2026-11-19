Las pericias médicas indicaron que la descompensación y posterior paro cardíaco fueron consecuencia directa de las picaduras, y el cuerpo fue entregado a sus familiares una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

Recomendaciones para proteger a un jubilado ante abejas

Ante la presencia de un enjambre, los especialistas recomiendan alejarse rápidamente de la zona, buscar refugio en un espacio cerrado y evitar movimientos bruscos que puedan alterar a los insectos.

Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de solicitar asistencia médica inmediata ante múltiples picaduras, especialmente en personas mayores o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares.