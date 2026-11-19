Un hombre de 75 años falleció en una zona rural de San José de Feliciano, Entre Ríos, tras ser atacado por un enjambre de abejas durante su recorrido habitual.
Un jubilado de 75 años murió tras sufrir un paro cardíaco provocado por numerosas picaduras de abejas en una zona rural de Entre Ríos.
Jubilado de 75 años muere tras un ataque de abejas en Entre Ríos
Un hombre de 75 años falleció en una zona rural de San José de Feliciano, Entre Ríos, tras ser atacado por un enjambre de abejas durante su recorrido habitual.
El incidente ocurrió mientras la víctima circulaba por un camino vecinal y, según determinaron los estudios médicos posteriores, sufrió un paro cardíaco provocado por las numerosas picaduras recibidas en distintas partes del cuerpo.
Trabajadores municipales que se encontraban en la zona advirtieron que el hombre caminaba con dificultad antes de ser hallado desvanecido en un campo cercano a la Escuela Técnica N° 29.
Tras el hallazgo, efectivos policiales y personal de salud acudieron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía de turno dispuso la intervención de especialistas para determinar las causas exactas del deceso.
Las pericias médicas indicaron que la descompensación y posterior paro cardíaco fueron consecuencia directa de las picaduras, y el cuerpo fue entregado a sus familiares una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.
Ante la presencia de un enjambre, los especialistas recomiendan alejarse rápidamente de la zona, buscar refugio en un espacio cerrado y evitar movimientos bruscos que puedan alterar a los insectos.
Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de solicitar asistencia médica inmediata ante múltiples picaduras, especialmente en personas mayores o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares.