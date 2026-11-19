Un hombre de 41 años fue detenido tras efectuar disparos dentro de un jardín comunitario en Moreno, provincia de Buenos Aires. El hecho generó conmoción en el barrio Santa Paula de Trujui, mientras los vecinos alertaban sobre la situación.
Un hombre de 41 años fue arrestado tras disparar dentro de un jardín comunitario y agredir a la policía con una cuchilla en Moreno.
Horror en un jardín de infantes de Moreno: un hombre disparó dentro del edificio
Un hombre de 41 años fue detenido tras efectuar disparos dentro de un jardín comunitario en Moreno, provincia de Buenos Aires. El hecho generó conmoción en el barrio Santa Paula de Trujui, mientras los vecinos alertaban sobre la situación.
Al llegar al lugar, efectivos policiales secuestraron dos armas de fuego. Una de ellas, una pistola calibre 22, había sido denunciada como robada hace 41 años en Lanús.
El sospechoso, identificado como José Luis Vargas, intentó agredir a los agentes con una cuchilla al momento de ser reducido, según informaron fuentes policiales.
El incidente ocurrió el martes por la tarde en el jardín comunitario “Mi Ilusión”, ubicado en la calle Barker. Vecinos alertaron al 911 sobre detonaciones provenientes del interior del establecimiento, lo que desencadenó el operativo.
La pareja de la directora del jardín sería quien efectuó los disparos. La fiscal Luisa Pontecorvo, de la UFI N.º 3 de Moreno y General Rodríguez, encabeza la investigación por tenencia ilegal de arma de fuego, abuso de arma y atentado contra la autoridad.