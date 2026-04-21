Revelan detalles impactantes de la pericia psiquiátrica de Anna del Boca en la causa contra Biasotti

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En ese sentido, desde el programa subrayaron que estos elementos técnicos fueron determinantes para que la Justicia avanzara hacia una resolución favorable a Biasotti, en una causa que desde el comienzo estuvo bajo una intensa mirada pública.

El conflicto, que lleva varios años instalado en la agenda mediática, estuvo atravesado por fuertes cruces, declaraciones públicas y un vínculo familiar profundamente deteriorado. Además, tuvo amplia cobertura en distintos espacios televisivos, como recientemente en La Noche de Mirtha (El Trece), e incluso llegó al ámbito institucional con la exposición de Biasotti en el Congreso en el marco de un proyecto de ley sobre falsas denuncias.

En más de una oportunidad, dentro de ese contexto, se deslizó que los dichos de la joven no contaban con el suficiente sustento dentro del expediente judicial, un punto que volvió a cobrar relevancia tras conocerse en detalle los resultados de esta pericia.

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Por qué Ricardo Biasotti no respondió en su momento a las denuncias de Andrea del Boca

El último sábado, Ricardo Biasotti se sentó en la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), en una edición encabezada por Juana Viale dado que su abuela se encontraba enferma, y habló sin filtros sobre uno de los episodios más sensibles y controvertidos de su historia personal: la denuncia que en su momento presentó Andrea del Boca, su ex pareja y madre de su hija, Anna del Boca.

Tal como había hecho días antes durante su paso por el Senado, el empresario volvió a exponer su mirada sobre el conflicto, puso en duda la acusación y detalló el impacto que todo este proceso tuvo en su vida, especialmente en el vínculo con su hija. En ese contexto, también reveló el motivo por el cual optó por no salir públicamente a responder a las duras acusaciones de la actriz en aquel momento.

“Mi posición fue siempre proteger la intimidad y privacidad de la nena. Era una menor que estaba siendo expuesta mediáticamente y estigmatizada. Annita nació con un problema visual; decían que tenía una discapacidad terrible, que era hija de un golpeador, abusador”, expresó durante la charla, de la que también participaron el periodista Edgardo Alfano, la senadora nacional Carolina Losada y el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.

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En medio del intercambio, Alfano aportó su mirada sobre cómo la opinión pública se inclinó rápidamente hacia la actriz: "Es Andrea del Boca la conocida, la de las telenovelas, la que estaba denunciando. ¿Cómo no iban a creerle a ella?", planteó, poniendo el foco en el peso mediático de la figura de la denunciante.

Por su parte, Losada intervino sumando otra perspectiva al debate y recordó una conversación que mantuvo con el periodista Guillermo Pardini, quien también atravesó una situación similar. “Me lo hizo ver Guillermo Pardini y me dice: ‘Vos pensá que, cuando hablamos en los medios, siempre hablamos de la víctima y, en realidad, hasta que no se sepa, no sabemos si lo es’. Pero es automático; quizás hay que decir ‘la persona denunciada’ y ‘la denunciante’”, reflexionó.

De esta manera, la mesa televisiva se convirtió en escenario de un intercambio intenso sobre el tratamiento mediático de las denuncias, con el testimonio de Biasotti como eje central de una historia que, aún hoy, sigue generando repercusiones.