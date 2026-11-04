Juicio por Loan: revelaron el resultado de una pericia clave sobre rastros del nene

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Según explicó la especialista, los animales detectaron correspondencias entre las muestras de referencia de Loan y los rastros recolectados en la Ford Ranger y el Ford Ka. En cambio, el análisis realizado sobre un tercer vehículo, un Volkswagen Voyage, arrojó resultado negativo.

La odorología forense es una técnica que utiliza perros especialmente entrenados para comparar rastros de olor humano recolectados en distintos lugares u objetos. Durante su declaración, Vásquez explicó que las personas desprenden constantemente células epiteliales que contribuyen a la formación de esos rastros.

Según detalló, un ser humano libera aproximadamente 667 células epiteliales por segundo, mientras que el olor puede permanecer unas 36 horas en espacios abiertos, dependiendo de las condiciones ambientales. En lugares cerrados, como el interior de un automóvil, esos rastros pueden conservarse durante períodos más prolongados.

La especialista sostuvo que los resultados obtenidos en el procedimiento presentan un nivel de confiabilidad superior al 92%, aunque esa estimación corresponde a su explicación técnica y no constituye, por sí misma, una probabilidad judicial de culpabilidad.

La decisión de los jueces sobre los videos de la pericia

Uno de los momentos importantes de la audiencia ocurrió cuando la especialista presentó las filmaciones completas del procedimiento realizado durante la investigación. Los registros muestran las tareas efectuadas por los equipos policiales y las marcaciones de los perros entrenados.

Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron la incorporación de las imágenes al expediente, pese a la oposición de los abogados defensores de los imputados. La decisión permitirá que los videos sean examinados durante el debate oral y que las partes puedan discutir el procedimiento, sus resultados y su valor probatorio.

Los vehículos habían sido secuestrados el 19 de junio de 2024, mientras que los estudios odorológicos se realizaron dos días después. Para la acusación, estos elementos forman parte de la reconstrucción de los hechos investigados en relación con la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Qué se sabe de la desaparición de Loan Danilo Peña

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, una zona rural cercana a la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.

La investigación atravesó distintas etapas, con numerosos procedimientos, declaraciones testimoniales, peritajes y medidas judiciales destinadas a esclarecer qué ocurrió con el niño. Entre las personas imputadas en el expediente se encuentran María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, cuyos vehículos fueron sometidos a los estudios odorológicos analizados durante la audiencia.

El juicio oral se desarrolla en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, donde los magistrados escuchan a los testigos y especialistas que participaron en la investigación. A más de dos años de la desaparición, todavía no se logró determinar dónde está Loan.

La declaración de una especialista en odorología forense se incorporó al juicio.

La otra causa judicial vinculada con la desaparición de Loan

En paralelo al proceso principal, avanza otro expediente relacionado con el presunto entorpecimiento de la investigación. En esa causa aparecen imputadas diez personas por distintos delitos, entre ellos usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad.

Los acusados en ese tramo son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Qué puede pasar ahora en el juicio por Loan

La declaración de la especialista en odorología forma parte de una etapa del juicio centrada en la evaluación de las pruebas técnicas obtenidas durante los primeros días de la investigación. Los jueces deberán analizar los procedimientos realizados, las explicaciones de los peritos y los cuestionamientos planteados por las defensas.

La coincidencia de rastros de olor en los vehículos constituye un elemento que deberá ser valorado junto con el resto de la evidencia, sin que permita establecer de manera aislada qué ocurrió con Loan. Mientras continúa el debate judicial, la principal incógnita del caso sigue sin resolverse: qué pasó con Loan Danilo Peña y dónde se encuentra desde aquel 13 de junio de 2024.