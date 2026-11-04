El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

El encuentro reunirá a referentes del folklore y a nuevas generaciones, con una programación que buscará extender la experiencia más allá de los shows. Uno de sus espacios centrales será La Pista de Baile, un sector de más de 1.000 metros cuadrados, ubicado frente a los dos escenarios principales, donde el público podrá sumarse a la celebración.

Por su parte, La Pulpeña recuperará el espíritu de los antiguos almacenes de campo, con cocina hogareña y guitarreadas compartidas. También habrá lugar para charlas y encuentros con historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo, que abordarán el folklore como una cultura viva, capaz de renovarse sin perder sus raíces.

La gastronomía tendrá su propio recorrido en El Patio Regional, dedicado a las cocinas originarias y tradicionales de las provincias argentinas. La propuesta se completará con un mercado de artesanías elaboradas mediante técnicas transmitidas de generación en generación y espacios vinculados con la industria y el turismo de todo el país.

Entre peñas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos, República Folklore propondrá una experiencia participativa: además de escuchar a los artistas, los asistentes podrán bailar, compartir una guitarreada y acercarse a las costumbres que forman parte de la identidad argentina.