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El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

Abel Pintos, Jorge Rojas, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, entre otros, serán parte de la propuesta musical que acompañará a León XIV. Además, Buenos Aires se prepara para recibir la primera edición del Festival República Folklore.

4 nov 2026, 19:18
El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

El folklore representará a la Argentina en la visita histórica del Papa

El folklore argentino tendrá un lugar destacado en la visita de León XIV, con una propuesta musical que reunirá a figuras consagradas y nuevos exponentes del género. De Córdoba a Luján, distintos artistas acompañarán las actividades del pontífice, quien vivió durante dos décadas en Latinoamérica.

Abel Pintos, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Campedrinos integran la nómina anunciada, junto con Carafea, Santiago Tucumán, Ballet Sumampa, Tati Domínguez —en representación del norte—, Corrientes Purajhei y Tradición Serrana. Sus participaciones pondrán en primer plano una expresión cultural que atraviesa generaciones y reúne música, danza y tradiciones de todo el país.

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La convocatoria coincide con un período de expansión del género en las plataformas digitales. Según datos de Spotify, las reproducciones de folklore crecieron un 1.645% en diez años y sus canciones están presentes en más de 16,5 millones de playlists en todo el mundo. En ese crecimiento también se destaca el interés de la Generación Z, que encuentra en estas músicas una forma de conectar con sus raíces.

Ese impulso tendrá otra cita el 21 y 22 de noviembre, cuando se realice en la Ciudad de Buenos Aires la primera edición del Festival República Folklore. La propuesta contará con más de 50 artistas, cuatro escenarios y más de 12 horas de música por jornada, además de actividades que combinarán gastronomía, baile y cultura popular.

El encuentro reunirá a referentes del folklore y a nuevas generaciones, con una programación que buscará extender la experiencia más allá de los shows. Uno de sus espacios centrales será La Pista de Baile, un sector de más de 1.000 metros cuadrados, ubicado frente a los dos escenarios principales, donde el público podrá sumarse a la celebración.

Por su parte, La Pulpeña recuperará el espíritu de los antiguos almacenes de campo, con cocina hogareña y guitarreadas compartidas. También habrá lugar para charlas y encuentros con historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo, que abordarán el folklore como una cultura viva, capaz de renovarse sin perder sus raíces.

La gastronomía tendrá su propio recorrido en El Patio Regional, dedicado a las cocinas originarias y tradicionales de las provincias argentinas. La propuesta se completará con un mercado de artesanías elaboradas mediante técnicas transmitidas de generación en generación y espacios vinculados con la industria y el turismo de todo el país.

Entre peñas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos, República Folklore propondrá una experiencia participativa: además de escuchar a los artistas, los asistentes podrán bailar, compartir una guitarreada y acercarse a las costumbres que forman parte de la identidad argentina.

     

 

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