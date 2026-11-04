Pampita se separó otra vez de Martín Pepa y revelaron el dato más polémico: "El entorno de él dice..."

Además, la conductora aseguró que consultó con personas del entorno de ambos para obtener información sobre el presente de la pareja. De acuerdo con esos testimonios, los problemas que habrían desencadenado esta separación serían los mismos que ya habían atravesado anteriormente.

"Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable", concluyó.

Por qué se habían separado Pampita y Martín Pepa la primera vez

La relación entre Pampita y Martín Pepa ya había atravesado una ruptura en julio de 2025, después de aproximadamente ocho meses de noviazgo. En aquella oportunidad, uno de los principales motivos que trascendieron fue la distancia geográfica: mientras el polista desarrollaba su actividad profesional en Estados Unidos, la modelo permanecía en la Argentina junto a sus hijos y con sus compromisos laborales.

Según contó en aquel momento el periodista Gustavo Méndez, la decisión de terminar la relación habría sido de Pepa, mientras que Pampita no estaba de acuerdo con la separación. También circularon versiones sobre una posible tercera persona en discordia, aunque nunca fueron confirmadas por los protagonistas.

Tiempo después, la pareja se reconcilió y retomó su relación, aunque las dificultades para compatibilizar sus agendas y sostener un vínculo a distancia continuaron siendo un desafío.