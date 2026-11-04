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FIN DEL AMOR

Pampita se separó otra vez de Martín Pepa y revelaron el dato más polémico: "El entorno de él dice..."

Yanina Latorre contó que Pampita y Martín Pepa llevan 15 días separados y dio detalles de los motivos de la ruptura.

4 nov 2026, 19:31
Pampita y Martín Pepa 1
Pampita y Martín Pepa 1

Yanina Latorre dio a conocer una nueva crisis en la relación de Pampita y Martín Pepa. En Sálvese quien pueda (América TV), la conductora contó que la pareja estaría separada desde hace 15 días y explicó cuáles serían las razones que llevaron a este nuevo distanciamiento.

Al dar detalles sobre la situación, Latorre señaló que el polista había regresado a la Argentina hacía aproximadamente un mes, luego de finalizar sus compromisos deportivos en el exterior. Sin embargo, pese a su regreso, la relación no habría logrado superar las diferencias que ya habían provocado otras crisis.

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En cuanto a los motivos de la ruptura, Yanina explicó que el principal problema volvería a ser la distancia, sumada a las diferencias en sus rutinas y personalidades. Según su información, habría sidoPepa quien tomó la decisión de ponerle fin a la relación. "Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita", sostuvo la conductora.

"Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor, está todo bien, sobre todo ella está bien, que es lo mismo que pasó la última vez que después lo convenció. Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él porque falta poco ya", agregó.

Además, la conductora aseguró que consultó con personas del entorno de ambos para obtener información sobre el presente de la pareja. De acuerdo con esos testimonios, los problemas que habrían desencadenado esta separación serían los mismos que ya habían atravesado anteriormente.

"Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable", concluyó.

Por qué se habían separado Pampita y Martín Pepa la primera vez

La relación entre Pampita y Martín Pepa ya había atravesado una ruptura en julio de 2025, después de aproximadamente ocho meses de noviazgo. En aquella oportunidad, uno de los principales motivos que trascendieron fue la distancia geográfica: mientras el polista desarrollaba su actividad profesional en Estados Unidos, la modelo permanecía en la Argentina junto a sus hijos y con sus compromisos laborales.

Según contó en aquel momento el periodista Gustavo Méndez, la decisión de terminar la relación habría sido de Pepa, mientras que Pampita no estaba de acuerdo con la separación. También circularon versiones sobre una posible tercera persona en discordia, aunque nunca fueron confirmadas por los protagonistas.

Tiempo después, la pareja se reconcilió y retomó su relación, aunque las dificultades para compatibilizar sus agendas y sostener un vínculo a distancia continuaron siendo un desafío.

     

 

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