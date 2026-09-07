Fueron a cargar combustible, intentaron frenar una pelea y terminaron en el hospital. 

Fue en ese momento cuando padre e hijo decidieron intervenir para intentar separarlos. La reacción fue inmediata: el acusado sacó un arma blanca y atacó a los dos hombres.

El joven de 28 años sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su padre recibió una lesión en el muslo izquierdo.

Pese a la violencia del ataque y especialmente a la zona en la que resultó herido el joven, ninguno de los dos sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El hombre de 36 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Encontraron el cuchillo dentro de un cesto de basura

Después del ataque, el sospechoso habría intentado desprenderse del arma utilizada. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron hasta la estación de servicio y desplegaron un operativo en el lugar. Durante la inspección encontraron un cuchillo tipo Tramontina dentro de un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores.

El hombre de 36 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Por su parte, una ambulancia del SAME trasladó a las víctimas hasta el Hospital Fernández para que recibieran atención médica.