En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
pelea
Cuchillo
VIOLENCIA

Fueron a cargar combustible, intentaron frenar una pelea y terminaron en el hospital

Un padre y su hijo fueron atacados en una estación de servicio cuando intentaron separar una pelea entre un hombre y un playero.

Banner Seguinos en google DESK
Fueron a cargar combustible

Fueron a cargar combustible, intentaron frenar una pelea y terminaron en el hospital. 

Un violento episodio ocurrido en una estación de servicio de Recoleta terminó con dos personas heridas y un hombre detenido. Un padre de 61 años y su hijo de 28 fueron atacados con un cuchillo cuando intentaron intervenir en una pelea entre un hombre y un playero durante la noche del domingo.

Leé también Así fue el desesperado pedido de ayuda de Matías Julián Álvarez antes de morir apuñalado
El desesperado pedido de ayuda de Matías Julián Álvarez antes de morir apuñalado. (Foto: A24.com)

El hecho ocurrió alrededor de las 20.13 en una estación de servicio ubicada sobre la calle Paraguay, casi esquina Montevideo, en la Ciudad de Buenos Aires. Las víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Fernández, donde se informó que se encontraban fuera de peligro.

Las primeras versiones indicaron que la discusión se había originado porque el empleado se negó a cargarle GNC al acusado debido a que tenía la oblea habilitante vencida.

Padre e hijo intentaron frenar la pelea y fueron apuñalados

De acuerdo con la reconstrucción policial más reciente, el hombre de 61 años llegó acompañado por su hijo de 28 y detuvo su vehículo en el sector de surtidores de GNC. Mientras esperaban para ser atendidos, observaron una fuerte discusión entre un playero y otro hombre. La situación rápidamente escaló y ambos comenzaron a intercambiar golpes de puño.

Fue en ese momento cuando padre e hijo decidieron intervenir para intentar separarlos. La reacción fue inmediata: el acusado sacó un arma blanca y atacó a los dos hombres.

El joven de 28 años sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su padre recibió una lesión en el muslo izquierdo.

Pese a la violencia del ataque y especialmente a la zona en la que resultó herido el joven, ninguno de los dos sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El hombre de 36 a&ntilde;os fue detenido y qued&oacute; a disposici&oacute;n de la Justicia.

El hombre de 36 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Encontraron el cuchillo dentro de un cesto de basura

Después del ataque, el sospechoso habría intentado desprenderse del arma utilizada. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron hasta la estación de servicio y desplegaron un operativo en el lugar. Durante la inspección encontraron un cuchillo tipo Tramontina dentro de un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores.

El hombre de 36 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Por su parte, una ambulancia del SAME trasladó a las víctimas hasta el Hospital Fernández para que recibieran atención médica.

En pocas palabras

  • Padre e hijo apuñalados: Dos personas fueron atacadas con un cuchillo al intentar separar una pelea.
  • Origen del conflicto: La discusión comenzó porque el empleado se negó a cargarle GNC al agresor por oblea vencida.
  • Estado de las víctimas: Fueron trasladados al Hospital Fernández y se encuentran fuera de peligro.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
pelea Cuchillo
Notas relacionadas
Violencia en un partido de fútbol 5: discutió con un rival y terminó apuñalado
Una mujer apuñaló a dos personas, una de ellas murió, y la Policía la abatió: el video
Juicio a "Pity" Álvarez: se suspendió la audiencia y su defensa reveló un preocupante informe médico

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar