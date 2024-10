L-Gante declaró durante más de dos horas y rechazó las acusaciones: "Nunca privé a nadie de su libertad"

“Los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos”, declaró.

Sobre el momento en que llegó, relató: “Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ´Te acompaño´, me dijo”.

En ese sentido, agregó: “Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos”.

“Nunca privé a nadie de su libertad”, explicó L-Gante al declarar durante más de dos horas y rechazar las acusaciones.

En el cierre de su relato, L-Gante contó que llegó hasta una estación de servicio de General Rodríguez y les dijo a ambos que no los iba a llevar hasta el barrio porque “estaba de mal humor”, por lo que -según dijo- les dio $4000 para que se fueran a su casa. “Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, ´pero si se pelearon con los otros´”, agregó.

El abogado Leonardo Sigal pidió la detención de L-Gante

Por otra parte, el abogado Leonardo Sigal, representante legal del denunciante, brindó unas palabras al salir del juicio en A24 y explicó: “El juez recién nos acaba de rechazar la detención, espero que Valenzuela comparezca como tiene que hacerlo con todas las jornadas, que no haya sorpresas y se pueda acelerar el proceso”.

Además, mencionó que hasta el día de ayer estuvieron saliendo audios del papa de Valenzuela amenazando a De Marco, que es su cliente. También agregó: “Hubo muchas chanchadas, debería estar detenido”.

Asimismo, el letrado explicó: “Amenazaron a todo el mundo, hay dos testigos que no vienen por eso. Estamos convencidos de que vamos a demostrar que Rosa cambió el testimonio y que está mintiendo. La vamos a imputar por falso testimonio”.

En tanto, comentó que le parece injusto que De Marco esté detenido y que Valenzuela venga en una cuatro por cuatro.