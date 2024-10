Ángel de Brito cruzó a L-Gante y lo dejó como un mentiroso por la foto con Wanda Nara

La respuesta de Ángel de Brito a LGante.jpeg

Así las cosas, cansado del jueguito mediático del referente de la cumbia 420 y Wanda Nara, que desde hace más de un año se dicen ser amigos pero dejan trascender que habría algo más entre ellos, Ángel de Brito le respondió tajante.

"Lo mandó tu entorno", escribió entonces el conductor de LAM en sus Instagram Stories sobre la historia virtual de L-Gante y arrobándolo, como para dejar en claro que la imagen comenzó a circular gracias a la gente que rodea al artista urbano, y en cierta forma él sería el principal responsable de esa difusión.

En tanto, no conforme con ello, De Brito sumó un nuevo posteo de la foto de la polémica, esta vez en blanco y negro y en otro plano, a la que le escribió bien grande la palabra "Wandagate", como para dar cuenta de que son varias las postales filtradas que tiene en su poder.

Storie Ángel de Brito - Wandagate Lgante.jpeg

El letal mensaje de Wanda Nara por la filtración de una foto besándose con L-Gante

Está claro que con el estreno de Bake Off Famosos (Telefe) la semana pasada, Wanda Nara volvió con todo y desde entonces no deja de ser noticia por una u otra cuestión: sea por su teórica separación de Mauro Icardi o su particular amistad con L-Gante, a quien llevó al reality pastelero para hacer gala de ella.

Y eso es lo que ocurrió este lunes por la noche, cuando reaccionó furiosa desde sus Instagram Stories segundos después de que Ángel de Brito mostrase en LAM (América TV) la apasionada foto suya que se filtró, donde se la ve besándose con L-Gante con la Basílica de Luján de fondo.

TW LAM de Wanda Nara sobre Lealtad.jpg

Y aunque al cabo de unos minutos la borró, lo cierto es que fueron suficientes para que la producción del periodista capturase el furioso mensaje de la mayor de las Nara, dándolo a conocer desde su cuenta de X, @ElEjercitoDeLAM

“La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia”, fue el letal mensaje de Wanda desde sus historias virtuales. En tanto, tras eliminarlo, ya más calmada optó por mostrarse junto a la perrita salchicha que llevó el domingo al programa de Susana Giménez y con la que también se mostró Mauro Icardi hace unas horas desde sus redes, mirando el reality pastelero que por estas horas la tiene como conductora estrella.