Ángel de Brito anunció el embarazo bomba de la hija de un reconocido periodista de América TV

Cuánto hace que están en pareja Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

La relación entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comenzó hace menos de un año, según contaron en distintas entrevistas y publicaciones en redes. En ese tiempo, la pareja decidió apostar fuerte al vínculo y avanzar rápidamente con proyectos compartidos.

A pesar del poco tiempo juntos, ambos dieron un paso importante al comenzar a construir su primera casa en común, un proyecto que refleja la solidez que fue tomando la relación. La propia Mica compartió en redes sociales algunos avances de la obra y mostró la emoción que sienten por esta nueva etapa.

Durante este período, la hija del periodista Sergio Lapegüe también mostró en varias oportunidades momentos cotidianos con su pareja, desde viajes hasta la convivencia diaria. De hecho, en algunas entrevistas contó que viven con mucha ilusión esta etapa y que comparten planes a futuro.

Ahora, con la noticia de que serán padres por primera vez, el vínculo suma un nuevo capítulo. La llegada del bebé aparece como la consolidación de una relación que, aunque relativamente reciente, avanzó con pasos firmes y proyectos en común. "Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo, Tomi Bartolomé, sos mi mejor equipo", escribió en Instagram Mica, junto a una foto de su novio dándole un beso en la panza, y un hermoso video de la ecografía.