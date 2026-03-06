Ángel de Brito anunció el embarazo bomba de la hija de un reconocido periodista de América TV

Se trata de Mica Lapegüe, hija del reconocido periodista de América TV, Sergio Lapegüe, quien confirmó que será mamá por primera vez junto a Tomás Bartolomé, una noticia que generó una enorme alegría en su entorno más cercano.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En LAM anunciaron la hermosa noticia de que la hija de un reconocido periodista de América TV será mamá por primera vez. Todos los detalles, en la nota.
Se trata de Mica Lapegüe, hija del reconocido periodista de América TV, Sergio Lapegüe, quien confirmó que será mamá por primera vez junto a Tomás Bartolomé, una noticia que generó una enorme alegría en su entorno más cercano.
La primicia se dio a conocer este 6 de marzo en LAM (América TV), donde Ángel de Brito reveló que la joven de 30 años e integrante de Lape Club Social (América TV) atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Poco después, el propio programa logró comunicarse directamente con la futura mamá y también con los futuros abuelos, quienes compartieron algunos detalles sobre esta nueva etapa que comienza para la familia.
En primer lugar, dieron algunos detalles sobre el embarazo y el momento en que decidió compartir la noticia. Allí explicaron: "Va a ser mamá a los 30 y ya está de tres meses". Al momento de ser anunciado el nombre, le desearon todo lo mejor: " Me encanta, que linda noticia", se escuchó desde el panel. El conductor se sumó a los buenos augurios: "Le mandamos un beso a Sergio, Mica, Bochi (Silvia)".
Durante el mismo segmento también contaron que el entorno de la pareja se enteró desde las primeras semanas, aunque eligieron esperar antes de hacerlo público.
La relación entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comenzó hace menos de un año, según contaron en distintas entrevistas y publicaciones en redes. En ese tiempo, la pareja decidió apostar fuerte al vínculo y avanzar rápidamente con proyectos compartidos.
A pesar del poco tiempo juntos, ambos dieron un paso importante al comenzar a construir su primera casa en común, un proyecto que refleja la solidez que fue tomando la relación. La propia Mica compartió en redes sociales algunos avances de la obra y mostró la emoción que sienten por esta nueva etapa.
Durante este período, la hija del periodista Sergio Lapegüe también mostró en varias oportunidades momentos cotidianos con su pareja, desde viajes hasta la convivencia diaria. De hecho, en algunas entrevistas contó que viven con mucha ilusión esta etapa y que comparten planes a futuro.
Ahora, con la noticia de que serán padres por primera vez, el vínculo suma un nuevo capítulo. La llegada del bebé aparece como la consolidación de una relación que, aunque relativamente reciente, avanzó con pasos firmes y proyectos en común. "Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo, Tomi Bartolomé, sos mi mejor equipo", escribió en Instagram Mica, junto a una foto de su novio dándole un beso en la panza, y un hermoso video de la ecografía.