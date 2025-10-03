La difícil decisión que conmovió a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "Perdón"

Embed

¿Cuál fue la inesperada confesión de una concursante de La Voz Argentina a Nico Occhiato?

Después de compartir escenario con Milagros Gerez Amud para interpretar “Son cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vikki Car, Violeta Lemo volvió a subirse al escenario de La Voz Argentina 2025 como parte del Team Soledad, con la esperanza de seguir en competencia.

En esta nueva presentación, eligió “La gata bajo la lluvia”, de Rocío Dúrcal, y dejó ver una fuerte carga emocional. Al terminar su interpretación, Soledad le lanzó una pregunta directa: “¿Qué te acordaste mientras cantabas esta canción? Decí la verdad”. Violeta, entre carcajadas, respondió: “No se puede decir”. La coach no soltó el tema y agregó: “¿Sabes qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. A lo que Violeta confesó: “Antes me daba vergüenza”. El comentario desató una serie de chistes entre los coaches sobre el tipo de café al que se refería la letra.

Mientras seguía el intercambio, Nico Occhiato quiso ir más allá y le preguntó si había recordado algo en particular. Violeta respondió con un “Sí, uff” que despertó aún más curiosidad. El conductor le pidió que se lo dijera al oído y, tras escucharla, quedó impactado. Lali no pudo contenerse y lanzó: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Pero Occhiato fue firme: “No se puede, nos sacan del aire”. Más adelante, mientras Lali compartía su devolución, Nico volvió a acercarse a Violeta para aclarar una duda que le había quedado. Luego de escucharla, comentó: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Ante la presión de los coaches por saber qué había dicho, remató: “Es un secreto entre Violeta y yo”.

Juliana Gattas se sumó al juego y lanzó una advertencia divertida: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. Occhiato, con picardía, respondió: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. Las risas se apoderaron del estudio y el ambiente se volvió cada vez más relajado, hasta que el conductor cerró con humor: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”.