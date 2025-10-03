A24.com

NOCHE DE TENSIÓN

La difícil decisión que conmovió a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "Perdón"

En La Voz Argentina, Soledad Pastorutti tuvo que tomar una decisión difícil que dejó afuera de competencia a una de las voces más potentes del grupo.

3 oct 2025, 00:42
No solo el dúo Miranda! tuvo que enfrentar la difícil decisión de eliminar a un participante en La Voz Argentina 2025 (Telefe). También Soledad Pastorutti vivió un momento de tensión al tener que definir el futuro de su equipo en el cuarto round del certamen.

Una vez más, el Team Soledad mostró su talento y diversidad en el escenario. Valentina Otero emocionó al público con su versión de “Sola otra vez”, el clásico de Céline Dion. Violeta Lemo interpretó “Soy como toda mujer”, dejando en claro su fuerza escénica. Milagros Gerez Amud se lució con “Bajo el cielo de Mantilla”, de Teresa Parodi, mientras que Luis González apostó por la intensidad de “Como yo nadie te ha amado”. En tanto, el dúo Agustín Carletti & Mauricio Tarantola llevó al escenario la sensibilidad de “Zamba y acuarela”, de Raly Barrionuevo.

Tras escuchar todas las performances, Soledad tomó la primera decisión y eligió salvar a Violeta y Milagros, reconociendo el crecimiento de ambas dentro del equipo.

Más adelante, los puntajes otorgados por los coaches generaron un nuevo empate, y quien logró avanzar fue Luis . Así, la definición final quedó entre Valentina y el dúo Agustín & Mauricio. La Sole se tomó unos segundos para reflexionar en silencio, mientras el estudio esperaba expectante. Finalmente, con mucho suspenso, reveló su elección: “Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen”, expresó Pastorutti.

Después de compartir escenario con Milagros Gerez Amud para interpretar “Son cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vikki Car, Violeta Lemo volvió a subirse al escenario de La Voz Argentina 2025 como parte del Team Soledad, con la esperanza de seguir en competencia.

En esta nueva presentación, eligió “La gata bajo la lluvia”, de Rocío Dúrcal, y dejó ver una fuerte carga emocional. Al terminar su interpretación, Soledad le lanzó una pregunta directa: “¿Qué te acordaste mientras cantabas esta canción? Decí la verdad”. Violeta, entre carcajadas, respondió: “No se puede decir”. La coach no soltó el tema y agregó: “¿Sabes qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. A lo que Violeta confesó: “Antes me daba vergüenza”. El comentario desató una serie de chistes entre los coaches sobre el tipo de café al que se refería la letra.

Mientras seguía el intercambio, Nico Occhiato quiso ir más allá y le preguntó si había recordado algo en particular. Violeta respondió con un “Sí, uff” que despertó aún más curiosidad. El conductor le pidió que se lo dijera al oído y, tras escucharla, quedó impactado. Lali no pudo contenerse y lanzó: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Pero Occhiato fue firme: “No se puede, nos sacan del aire”. Más adelante, mientras Lali compartía su devolución, Nico volvió a acercarse a Violeta para aclarar una duda que le había quedado. Luego de escucharla, comentó: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Ante la presión de los coaches por saber qué había dicho, remató: “Es un secreto entre Violeta y yo”.

Juliana Gattas se sumó al juego y lanzó una advertencia divertida: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. Occhiato, con picardía, respondió: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. Las risas se apoderaron del estudio y el ambiente se volvió cada vez más relajado, hasta que el conductor cerró con humor: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”.

