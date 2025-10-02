La Voz Argentina: qué participante se despidió del Team Miranda! tras una ajustada definición

“Yo creo que es lo que es. Todos tuvieron la chance de mostrarse en este escenario, con esta producción. No hay que volverse locos, va a ganar solo uno, hay que tomarlo con soda. No queremos que sientan que ‘algo se termina’, sino que es el comienzo de una carrera auspiciosa”, sostuvo Sergi.

Finalmente, tras una breve deliberación, el equipo decidió que Emiliano continuara en el reality de música. Por lo tanto, Sofía se despidió de la competencia.

Embed

Cómo fue el duro episodio que dejó en blanco a una participante de La Voz Argentina

En el cuarto round del Team Lali en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Iara Lombardi atravesó una situación compleja que generó una fuerte reacción emocional en el estudio. La joven artista, que venía mostrando avances notables en cada presentación, se enfrentó a un inesperado momento de bloqueo justo al comenzar su número musical.

Al iniciar su interpretación del clásico “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, Iara se paralizó y no logró continuar con la canción. Un silencio profundo invadió el ambiente por unos instantes, hasta que los coaches y los presentes comenzaron a animarla con aplausos y palabras de aliento. Con determinación y coraje, logró retomar la actuación y completarla.

Una vez que terminó su performance, Lali Espósito se acercó para abrazarla y brindarle contención. "Puede pasar", le dijo con dulzura, reconociendo el impacto del momento.

“Es mucha emoción y no puedo bajar. A veces la cabeza juega en contra y pasa esto. Estoy igualmente contenta por llegar hasta acá”, expresó Iara, conmovida y agradecida por el trayecto recorrido, aunque consciente de que el episodio podría afectar su permanencia en el programa.

Lali y el conductor Nico Occhiato no tardaron en intervenir para interrumpir sus palabras y recordarle que aún tenía mucho por ofrecer en el certamen. En ese instante, Iara intentó poner en palabras lo que había vivido: “Me fui en blanco completamente”.

Con su habitual empatía, Lali le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guíes por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, y a todos nos pasan cosas de persona”.