Ángel de Brito confirmó la salida de una angelita de LAM y reveló la fecha de su nuevo programa

Minutos después, Feudale explicó los motivos de su salida del ciclo: "Recibí una propuesta para hacer radio en el mismo horario que el programa, en Radio 10, con conducción. Es un programa, de 20 a 22, con un equipo muy lindo de gente. Y me ofrecieron escribir en el portal con firma".

Además, compartió más detalles sobre su nuevo desafío profesional: "Voy a hacer actualidad y política". "¿Tiene nombre el programa ya?", le consultó Ángel. "Sí, Feudalísima", respondió con entusiasmo, y confirmó que el estreno será el 3 de noviembre.

Antes de cerrar, Marcela se tomó un momento para expresar su cariño por el equipo y el programa: "Los voy a extrañar, esto es un loquero divino, porque acá no hay nadie que esté cuerdo. Y es verdad todo lo que pasa. Es muy reality. Y me encontré con mujeres que son de carne y hueso, y que ninguna finge nada. O sea, acá cuando nos peleamos, nos peleamos; cuando nos queremos, nos queremos. Cuando vamos a comer, nos reímos todas juntas".

Y le expresó a Ángel: "Te quiero agradecer de todo corazón, porque sos el tipo más generoso que hay en el medio. En general, es muy difícil sobresalir en un equipo de tantas personas. Yo creo que hay que saber usar el lugar que vos otorgás. Y de ahí en más es el crecimiento de cada uno".

¿Qué picante comentario hizo Marcela Feudale sobre Evangelina Anderson y Leandro Paredes?

Luego de que PrimiciasYa publicara que Evangelina Anderson y Leandro Paredes habrían tenido un vínculo amoroso, Marcela Feudale lanzó una teoría filosa en LAM (América TV), que dejó a sus compañeros con la boca abierta.

La conversación se disparó cuando Matilda Blanco planteó que el supuesto affaire podría estar relacionado con una estrategia mediática, justo en el marco de la participación de Evangelina en la televisión. "¿Y si Evangelina se inventó el cuento porque va a estar en MasterChef Celebrity? Dejemos tranquilos a Paredes y su mujer", expresó la panelista.

Pepe Ochoa no se quedó atrás y sumó su opinión con tono crítico: "Son adictas a la exposición", insinuando que el escándalo podría estar motivado por el deseo de seguir en el foco mediático.

Feudale, con su estilo directo, descartó que se trate de una movida de prensa y lanzó una frase con sarcasmo: "Para mí no es prensa. Hablamos de familias fieles, parece que todos mean agua bendita en la tele". Y reafirmó su postura: "Para mí deben haber chongueado, seguro que chonguearon".

Además, agregó un dato que alimentó aún más la polémica: "Y más si insisten con que Paredes tiene un prontuario bastante extenso", sugiriendo que el futbolista no sería ajeno a este tipo de situaciones.

Por último, Romi Scalora aportó una mirada distinta y reflexiva sobre el tema: "Una cosa es que hayan chongueado y la prensa se haya enterado. Eso lo puedo entender porque puede pasar. Ahora que ella (Evangelina) dé el nombre, parece una venganza".