Matías Ozorio fue trasladado al aeropuerto de Lima con una fuerte custodia policial

El sospechoso fue trasladado desde la dependencia policial limeña al aeropuerto bajo fuerte custodia. El vuelo de la Fuerza Aérea había hecho una escala previa en Salta antes de aterrizar en Lima para completar el operativo. Ozorio fue vestía un chaleco antibalas al momento de subir al avión que lo traslade a Buenos Aires, donde se espera que baje también con un casco puesto.

Avances en la causa

El fiscal Arribas anticipó que el viernes será una jornada clave: además de la declaración de Ozorio, se abrirán los teléfonos celulares incautados en el marco de la investigación.

“Es una audiencia importante porque vamos a obtener información clave”, dijo el funcionario judicial, que evitó dar detalles sobre el rol exacto del acusado: “Por ahora está como coautor; es materia de investigación”. El fiscal aclaró que la causa sigue caratulada como homicidio con características poco frecuentes y que no se levantará el secreto de sumario mientras continúe la pesquisa.

Además, reveló que ninguno de los primeros cuatro detenidos declaró ante la Justicia y confirmó que aún hay al menos dos prófugos involucrados en el crimen.

MD525H2MPBGZZJ4FHA3JJEURBM Pequeño J y Matías Agustín Ozorio capturados por la Policía de Perú.

Un crimen que conmociona a Florencio Varela

El triple asesinato, que mantiene bajo conmoción al sur del conurbano bonaerense, sigue sin un móvil confirmado. “Es parte de la investigación determinar si ‘Pequeño J’ forma parte de una estructura criminal más amplia. No sabemos si el techo de la organización termina en él”, sostuvo Arribas.

El regreso de Ozorio al país abre una nueva etapa en la causa y podría aportar información clave para reconstruir las últimas horas de las tres jóvenes víctimas.