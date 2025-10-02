En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Lima
Pequeño J
Triple crimen narco

Matías Ozorio fue trasladado al aeropuerto de Lima con una fuerte custodia policial

La supuesta mano derecha de Pequeño J en el triple crimen narco, será trasladado a Argentina custodiado por agentes de Interpol y de la Policía de la Provincia.

Matías Ozorio fue trasladado al aeropuerto de Lima. 

Matías Ozorio fue trasladado al aeropuerto de Lima. 

El operativo para traer a la Argentina a Matías Ozorio (28), señalado como la mano derecha de “Pequeño J” e imputado por el triple crimen de Florencio Varela, ya está en marcha. El avión de la Fuerza Aérea, que partió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía bonaerense, aterrizó en Lima, Perú, este jueves por la tarde para concretar el traslado.

Leé también Desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: "Mamá..."
desesperado pedido de una de las detenidas por el triple crimen: mama...

Según confirmó el fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, Ozorio llegará a Buenos Aires cerca de las 23. Este viernes por la mañana será indagado como posible coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mientras continúa vigente el secreto de sumario.

El procedimiento contó con la presencia del ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, quien ofreció una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez: “En minutos vamos a entregar a Ozorio a la Policía argentina. Si bien no podemos devolverles la vida a estas tres jóvenes, queremos colaborar y dar un pequeño bálsamo al dolor de las familias”, expresó.

Embed

El sospechoso fue trasladado desde la dependencia policial limeña al aeropuerto bajo fuerte custodia. El vuelo de la Fuerza Aérea había hecho una escala previa en Salta antes de aterrizar en Lima para completar el operativo. Ozorio fue vestía un chaleco antibalas al momento de subir al avión que lo traslade a Buenos Aires, donde se espera que baje también con un casco puesto.

Avances en la causa

El fiscal Arribas anticipó que el viernes será una jornada clave: además de la declaración de Ozorio, se abrirán los teléfonos celulares incautados en el marco de la investigación.

Es una audiencia importante porque vamos a obtener información clave”, dijo el funcionario judicial, que evitó dar detalles sobre el rol exacto del acusado: “Por ahora está como coautor; es materia de investigación”. El fiscal aclaró que la causa sigue caratulada como homicidio con características poco frecuentes y que no se levantará el secreto de sumario mientras continúe la pesquisa.

Además, reveló que ninguno de los primeros cuatro detenidos declaró ante la Justicia y confirmó que aún hay al menos dos prófugos involucrados en el crimen.

MD525H2MPBGZZJ4FHA3JJEURBM
Peque&ntilde;o J y Mat&iacute;as Agust&iacute;n Ozorio capturados por la Polic&iacute;a de Per&uacute;.&nbsp;

Pequeño J y Matías Agustín Ozorio capturados por la Policía de Perú.

Un crimen que conmociona a Florencio Varela

El triple asesinato, que mantiene bajo conmoción al sur del conurbano bonaerense, sigue sin un móvil confirmado. “Es parte de la investigación determinar si ‘Pequeño J’ forma parte de una estructura criminal más amplia. No sabemos si el techo de la organización termina en él”, sostuvo Arribas.

El regreso de Ozorio al país abre una nueva etapa en la causa y podría aportar información clave para reconstruir las últimas horas de las tres jóvenes víctimas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lima Pequeño J
Notas relacionadas
Se filtraron los detalles del video del triple crimen de Lara, Brenda y Morena
"El robo de casi 400 kilos de...": el motivo del triple crimen de Lara, Morena y Brenda
El desgarrador pedido de la madre de Lara: "Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar