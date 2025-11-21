La bronca de la familia del hombre que murió tras colocarse un implante dental: "Lo durmió el cirujano"
La hermana de Miguel Ángel Berlini aseguró que fue el mismo doctor Robles quien le aplicó la anestesia. “No me dejaron verlo y no voy a parar hasta que se haga justicia”, reclamó.
La familia de Miguel Ángel Berlini,el hombre de 64 años que murió luego de colocarse un implante dental en la Clínica Robles, en el barrio porteño de Belgrano, aseguró que durante la intervención no había anestesista presente, pese a que el procedimiento estaba programado como una cirugía.
“Lo durmió el doctor Robles”, afirmó su hermana, Alejandra, en A24 y sostuvo que Miguel Ángel había pagado por el quirófano y por el servicio de anestesia. “Si el anestesista hubiera estado, tendría que estar detenido. Solo están detenidos los dos médicos. Él vino y le dio una pastilla sublingual”, contó en diálogo con Rolando Barbano.
Alejandra también señaló que su hermano fue sedado directamente en la camilla del quirófano y deslizó una sospecha: “Hay que investigar si esa pastilla no tenía fentanilo”. “Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica”, remarcó.
Cómo fue la intervención y qué dice la investigación
El episodio ocurrió el miércoles 19 de noviembre, cuando los profesionales presentes —Robles y Galeano, un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— advirtieron que Berlini no reaccionaba. Inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.
Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte a las 16:40. Según la familia, la clínica les informó que el lugar estaba clausurado, aunque las autoridades policiales aclararon que solo se había cerrado el quirófano. “No entiendo cómo sigue abierta”, dijo Alejandra.
Además, denunció que desde la clínica intentaron disuadirlos de realizar la autopsia. “Una enfermera nos dijo que no la hagamos porque ‘el cuerpo queda mal’. Trataron de evitarla”, aseguró.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, y fue caratulada como homicidio culposo mientras avanza la investigación.
Quién era Miguel Ángel Berlini
Miguel Ángel Berlini tenía 64 años, vivía en Villa Adelina y trabajaba como pastelero. En el último tiempo manejaba para una app de viajes. Padre de dos hijas, solía compartir en sus redes fotos familiares y su pasión por la naturaleza.
Uno de sus lugares preferidos era la Patagonia, destino al que viajaba con frecuencia con sus hijas. “Mi hermano era muy noble. No voy a parar hasta que se haga justicia”, cerró Alejandra.