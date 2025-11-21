La bronca de la familia del hombre que murió tras colocarse un implante dental: "Lo durmió el cirujano"

Captura El cirujano Galeano que operó a la víctima.

Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte a las 16:40. Según la familia, la clínica les informó que el lugar estaba clausurado, aunque las autoridades policiales aclararon que solo se había cerrado el quirófano. “No entiendo cómo sigue abierta”, dijo Alejandra.

Además, denunció que desde la clínica intentaron disuadirlos de realizar la autopsia. “Una enfermera nos dijo que no la hagamos porque ‘el cuerpo queda mal’. Trataron de evitarla”, aseguró.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del Dr. Belloqui, y fue caratulada como homicidio culposo mientras avanza la investigación.

miguel-angel-berlini-tenia-64-anos-foto-instagram-miguelberlini-EB52YIOFY5BCJEVEOPXSNY6FM4 Miguel Ángel Berlini tenía 64 años (Foto: Instagram @miguelberlini).

Quién era Miguel Ángel Berlini

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años, vivía en Villa Adelina y trabajaba como pastelero. En el último tiempo manejaba para una app de viajes. Padre de dos hijas, solía compartir en sus redes fotos familiares y su pasión por la naturaleza.

Uno de sus lugares preferidos era la Patagonia, destino al que viajaba con frecuencia con sus hijas. “Mi hermano era muy noble. No voy a parar hasta que se haga justicia”, cerró Alejandra.