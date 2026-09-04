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Daniel Fava habló del retiro de Messi y sembró una gran incógnita a futuro: "Hay que ver..."

Daniel Fava, conductor de Cebados x el Deporte, habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, una temática que será abordada a través de un informe y homenaje especial en el programa de este domingo por la pantalla de América TV.

A24.com | Lucio Colamarino
por Lucio Colamarino | 4 sept 2026, 19:48
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Daniel Fava habló del retiro de Messi y dejó una gran incógnita a futuro: Hay que ver...

Daniel Fava habló del retiro de Messi y dejó una gran incógnita a futuro: "Hay que ver..."

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Daniel Fava habló del retiro de Messi y dejó una gran incógnita a futuro: "Hay que ver..."

El retiro de Lionel Messi generó una ola de especulaciones acerca del futuro de la Selección Argentina, especialmente por todo lo que significó el capitán durante más de 20 años. Desde su debut frente a Hungría en 2005, se convirtió en un emblema del deporte argentino, coronado con el Mundial 2022 en Qatar.

Daniel Fava, conductor de Cebados x Deporte, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y realizó un análisis sobre el futuro del equipo dirigido por Lionel Scaloni ya sin el astro. Además, adelantó parte de la información que tienen preparada para este domingo en el ciclo, que se emite desde las 13:15 por la pantalla de América TV.

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"El retiro de Messi cambió todos los planes. Que se haya ido le baja la persiana a 20 años de un capitán, emblema, una persona que le dejó todo a la Selección Argentina. Le pone fin a una etapa brillante habiendo perdido más de lo que ganó. Fue tan grande lo que hizo que va a terminar siendo leyenda para la eternidad", sostuvo, contundente.

"Hay muchos campeones del mundo que ya llegaron a lo máximo, que fue ganar un título, y que tenían como motivación jugar al lado de Messi", explicó.

Fava también se metió de lleno en el análisis futbolístico y en lo que representa la ausencia del rosarino de acá en adelante. "Lo que vamos a tratar en distintos informes y análisis es qué va a pasar con Messi. La renovación no genera el atractivo que tenía verlo a él. Se va a seguir jugando al fútbol, vamos a seguir yendo a la cancha, pero con Messi, aún en las peores situaciones posibles, como en este Mundial, ahora iba a inventar algo. Ya no está", remarcó.

"Argentina pasa a ser un equipo normal. Hay que ver cómo se reinventa", cerró sobre el nuevo escenario que se abre para el combinado nacional.

Cómo será el especial de Lionel Messi en Cebados x el Deporte

Este domingo, Cebados x el Deporte tendrá una emisión especial dedicada a Lionel Messi y su despedida de la Selección Argentina, luego de más de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste.

En esta oportunidad, Daniel Fava recorrerá la historia del capitán con el seleccionado nacional, desde sus comienzos hasta los momentos más importantes de su carrera. Así, el programa repasará sus partidos más recordados, los grandes goles, las finales disputadas y también aquellas frustraciones que marcaron su camino con la Argentina.

"En el programa que vamos a hacer el domingo en Cebados por el Deporte, pasadito el mediodía, 13:15 por la pantalla de América TV, vamos a hacer foco en lo que viene, qué van a hacer los jugadores. Otamendi se bajó, Di María también, y Leandro Paredes dijo que ahora, sin Messi, no tiene resuelto si va a seguir o no", anticipó a PrimiciasYa una de las temáticas que se abordarán.

A su vez, el homenaje hará foco en la consagración definitiva de Messi y en los títulos que consiguió con la Selección, entre ellos la Copa América, la Finalissima y el Mundial. De esta manera, la emisión buscará recordar el recorrido de una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

Además, el programa contará con un invitado muy especial: Pato Muzzio y sus 1000 Personajes, quien aportará su cuota de humor e imitaciones para acompañar este homenaje desde una mirada diferente.

De esta manera, Cebados x el Deporte prepara una emisión especial para recordar la trayectoria de Lionel Messi, sus momentos más emocionantes y todo lo que dejó durante más de dos décadas con la camiseta de la Selección Argentina.

     

 

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