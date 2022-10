monzon alicia muñiz.jpg En el "verano maldito" de Mar del Plata, Carlos Monzón arrojó desde un balcón a su ex mujer Alicia Muñiz.

Lo que no sabían es que se habían encontrado con una posible sobreviviente de Celso Luis Arrastía, un feroz asesino serial que perpetraba sus crímenes con un modus operandi muy particular: primero violaba a sus víctimas, después las asfixiaba con su ropa interior y, a muchas, les dejaba una marca en un pezón con sus dientes.

Los crímenes de Celso Luis Arrastía

El primer crimen registrado de Celso Luis Arrastía ocurrió el 17 de octubre de 1987. Tuvo como víctimas una pareja de menores que caminaban abrazados cerca del Torreón del Monje y fueron detenidos por el asesino, quien les dijo que era policía. Para que no hubieran dudas, les exhibió un revólver y los hizo subir a su auto para, presuntamente, llevarlos a la comisaría.

"Nos paró a la altura del Torreón del Monje, nos apuntó con un arma y nos hizo subir a un Peugeot 504 verde claro. Nos ató. A mí me hizo bajar en el Golf Club Acantilados, me disparó y me dio por muerto. A ella se la llevó", relató el chico poco después. Su novia, Ana María Palomino, de 16 años, se llevó la peor parte: apareció violada y muerta en la zona de Barranca de los Lobos. Había sido estrangulada con su propia bombacha.

En principio, y sin pistas certeras, la Policía tomó el hecho como un caso aislado. Sin embargo, los investigadores comenzaron a atar cabos y recordaron un asesinato anterior cometido de forma similar contra Mónica Susana Petit de Murat, nieta del escritor Ulises Petit de Murat. La joven también había sido violada y estrangulada con su ropa interior.

torreon del monje mar del plata.jpg Foto: https://hotelesen.net

No había sido el único episodio. En mayo de 1988, Nélida Mabel Quintana, de 53 años, había sido violada y asfixia en un hotel alojamiento cercano a la terminal. Poco después, Margarita Inés López, una trabajadora sexual de 19 años murió de la misma manera en otro albergue, en la esquina de Falucho y Santa Fe. Y dos días más tarde, otra víctima fue encontrada violada y asfixiada en un hotel del barrio La Perla.

Sin más datos del femicida, los investigadores elaboraron un identikit que divulgaron en la prensa local. Sin embargo, Arrastía fue descubierto gracias a su pareja, una mujer dueña de un cabaret, a la que golpeaba y maltrataba de forma regular. Cansada tras una última tunda, ella lo terminó denunciado. "Me dijo que me iba a matar como a las otras cinco mujeres", relató en la comisaría.

El caso tomó ribetes mediáticos cuando los maltratos a la mujer fueron confirmados por una vecina famosa: Patricia, pareja del ex campeón mundial de boxeo Uby Sacco. En rigor, Sacco, contó por entonces que Arrastía le había pedido una hojita de afeitar porque quería sacarse los bigotes para que no lo identificaran.

Qué se sabe hoy de Celso Luis Arrastía, el asesino serial de Mar del Plata

El asesino serial de Mar del Plata fue finalmente detenido en septiembre de 1988 y en su casa se hallaron prendas de ropa interior femenina pertenecientes a algunas de las mujeres que había matado. En 1989, la Cámara Federal de Mar del Plata lo condenó a una pena de 25 años de prisión por "homicidio simple", aunque solo pudieron comprobar su vínculo con dos de los cinco femicidios.

Según la agencia DIB, se casó en la cárcel el 16 de febrero de 2000 y tuvo tres hijos. Poco más tarde, comenzó con salidas transitorias durante los fines de semana para visitar a su familia en Florencio Varela. Después, obtuvo salidas eventuales para trabajar y vender boletos en una empresa de transporte. En la actualidad, no se sabe nada de él.