La curiosa explicación del detenido por el crimen de Lola Chomnalez para aclarar por qué se encontró su sangre

Gracias al cotejo de las muestras de ADN, la Justicia uruguaya detuvo al hombre de 39 años, cuya muestra dio positivo en un porcentaje "que permitía establecer que era un familiar suyo el que había dejado un rastro de sangre". El letrado Carlos Williman, uno de los abogados de los padres de Chomnalez, dijo que la sangre del sospechoso "está en la mochila de Lola y además su sangre está mezcalda con la de Lola" por lo que "está científicamente ubicado en el lugar del crimen".

En ese contexto, Sena atribuyó a una cortadura que se había hecho anteriormente la circunstancia de que su ADN apareciera entre las pertenencias de la adolescente.

El relato del detenido por el caso Lola Chomnalez

"Quizás estuve mal todo este tiempo por no haber hablado. No maté a esa chiquilina. Nunca la vi, ni hablé. Trabajaba en [el supermercado] “333” en Valizas, en la entrada principal y bajaba todos los días a la playa (...)”, dijo ante la Justicia y agregó que vio la mochila en una de las salidas a la playa a tomar mate que le permitía su empleadora.

El juez Juan Giménez Vera contó en la sentencia que el hombre "en su relato, afirma que un día (concretamente, entre la noticia de la desaparición y el hallazgo de la mochila, declara que pasaron 3 o 4 días), estibando casilleros de cerveza, cayó uno que provocó la ruptura de una botella de vidrio, y al recoger los restos, se lastimó (cree) que el dedo índice de la mano izquierda, por lo que le pidió a una compañera de trabajo dos curitas, que se colocó en la herida. Seguidamente completó el termo con agua caliente y se retiró del supermercado caminando rumbo a la playa".

lola chomnalez 2.webp

Sin embargo, le magistrado tomó la decisión del procesamiento y prisión preventiva por "la existencia y presunción de riesgo de que el imputado puede pretender sustraerse de la acción de la justicia en caso de que se realice el juicio sin encontrarse detenido, amén de tratarse de un delito que se castiga con pena de penitenciaría.

Según su declaración, al llegar a la playa encontró la mochila, la abrió, vio "que contenía una toalla, un monedero, un par de chinelas y no puede precisar qué otros objetos. Respecto al monedero afirma: “(…) Abrí con la derecha. Tomé el monedero con la mano izquierda, tomé la plata, me la puse en el bolsillo y cerré y me fui. (…)”.

Además, indica que no vio documentos de identidad ni un libro y que dejó en el mismo lugar donde encontró la mochila y no en el mismo sitio en que fue hallada. “No lo saqué al documento ni lo toqué. Yo abrí el monedero", afirmó. Por otra parte, indicó que no conoce a un cuidacoches apodado “Peteca”, ni a nadie con el apelativo “Cachila”, a quien escuchó por televisión, pero no lo vio.

Las principales claves del crimen de Lola Chomnalez

Lola Chomnalez tenía 14 años cuando viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada por un pescador y su hijo en un lugar de difícil acceso, en unos médanos a unos 5 kilómetros de la casa de su madrina.

A mediados de enero de ese año apareció la mochila de Lola, que fue analizada para ver si podían encontrar elementos que llevaran a identificar al asesino. Dentro de ella, hallaron rastros de sangre que serían del homicida.

¿Qué dijo la autopsia sobre la muerte de Lola Chomnalez?

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

No solo eso. De acuerdo al fallo judicial, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.