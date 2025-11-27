IDENTIFICADO: quién es el hombre que baleó a quemarropa a soldados cerca de la Casa Blanca

el acusado por el ataque Un afgano de 29 años, que llegó en la evacuación de 2021, es el acusado de disparar contra los dos guardias nacionales. (foto: A24.com)

Todos los funcionarios que hablaron ante la prensa coincidieron en definir el ataque como uno de "terrorismo internacional", perpetrado por una persona que "nunca debió haber llegado a los Estados Unidos". Los dos soldados que recibieron los disparos, Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24 debieron ser operados de emergencia. Se encuentran en estado crítico y su vida corre peligro.

Donald Trump aprovechó el ataque para endurecer las normas migratorias específicamente contra persona provenientes de Afganistán y volvió a cargar contra el gobierno de Joe Biden, al que volvió a calificar como el peor de la historia en ese país.

Embed

Quién es el atacante acusado de terrorismo

La fiscal de Washington confirmó que el único acusado por terrorismo e intento de asesinato es una persona de 29 años, de nombre Rahmanullah Lakanwal y de origen afgano. Ese dato, marca un profundo debate en los Estados Unidos, más allá de la unánime condena por su acción. Lo que provocó el enojo de la fiscal, de los investigadores del FBI, el titular de la Guardia Nacional y hasta el presidente Donald Trump es la manera como llegó a Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, Lakanwal llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 como parte del programa Operation Allies Welcome, creado para evacuar y reubicar a aliados afganos tras la retirada estadounidense de Afganistán y la caída de Kabul. Esa operación de salida, fue determinada por Trump, pero se cumplió en el gobierno de Joe Biden.

La salida de las tropas norteamericanas se hizo de una manera ruinosa y más que desordenada. Se recuerdan las imágenes de afganos colgándose de aviones militares (y cayendo al vacío) tratando de dejar ese país como fuera. Incluso, gran parte del material militar de los Estados Unidos que mantuvo durante 20 años en Afganistán, cayó luego en poder de los Talibanes en su regreso al poder.

Una vez en territorio estadounidense, fue reasentado en el estado de Washington, donde vivía junto a su familia previa al ataque. Fue la administración demócrata la que facilitó esa radicación y, por eso, ahora los republicanos vuelven sobre la responsabilidad de Biden, de manera indirecta, en el atentado en Washington.

fiscal de Washington La fiscal de Washington, al momento de anunciar que el afgano que atacó a dos integrantes de la Guardia Nacional, será acusado de intento de homicidio y terrorismo. En un costado de la foto, aparece la imagen del atacante y los uniformados que están en una grave condición de salud. (Foto: Reuters)

Para peor, de acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, Lakanwal había colaborado previamente con fuerzas asociadas a EE.UU. en Afganistán, algo que también fue señalado por el director del FBI en declaraciones posteriores. Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de sus antecedentes, las primeras pesquisas no mostraron señales claras de radicalización reciente ni registros criminales conocidos en territorio estadounidense.

El día del incidente, Lakanwal habría viajado desde el estado de Washington hasta la capital estadounidense, un trayecto de casi 4.000 kilómetros por carretera. Fue detenido tras ser herido durante el intercambio de disparos y permanece bajo custodia federal.

Es por eso que la fiscal Jeanine Pirro dijo que el terrorista actuó con total desprecio por la vida contra los dos integrantes de la Guardia Nacional. Abrió fuego sin provocación, los encerró, les disparó e intentó rematarlos cuando ya estaban en el piso.

Donald Trump: "El animal que disparó a los dos guardias nacionales..."

Donald Trump cargó con furia contra el atacante. En su red social lanzó una dura reacción en la que prometió que sobre él caerá una dura consecuencia: "El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido. Pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", inició su comentario.

mensaje de Trump por el ataque a los guardias Nacionales El duro repudio de Donald Trump por el ataque a los dos Guardias Nacionales. (foto: Cuenta de Donald Trump en las redes sociales)

También usó el ataque para volver a criticar duramente al gobierno de Joe Biden, al que varias veces calificó como el peor de la historia de su país. En una línea similar de críticas, la fiscal dijo que ese ataque fue el resultado de pésimas políticas para favorecer que lleguen a Estados Unidos personas que jamás deberían haber sido aceptadas como inmigrantes o refugiados.