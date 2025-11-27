IDENTIFICADO: quién es el hombre que baleó a quemarropa a soldados cerca de la Casa Blanca
Desde el presidente Donald Trump, hasta el FBI y la procuradora general de Washington, los Estados Unidos van con todo el peso de la ley contra la persona que disparó contra dos integrantes de la guardia nacional. Tiene una historial especial detrás.
Dos integrantes de la Guardia Nacional, atacados a balazos en la ciudad de Washington. (foto: Captura de TV)
Washington y todos los Estados Unidos viven un "día de acción de gracias" inesperado y frustrado. Un hombre atacó a balazos a quemarropa a dos integrantes de la Guardia Nacional. Ese cuerpo especial que el presidente Donald Trump movilizó a la capital del país por el "grave problema de la delincuencia y el crimen". Pero este caso es diferente e hizo más profunda la grieta en ese país.
El atacante fue herido en un tiroteo con otro integrante de la Guardia Nacional y luego, detenido. Se trata de un hombre de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwal, de origen afgano.
En una conferencia de prensa, la fiscal general de la ciudad, acompañada por el jefe del FBI y el de la Guardia Nacional, confirmó que se trata de un hombre que llegó a Estados Unidos durante el abandono militar de Afganistán que se llevó adelante en el gobierno de Joe Biden.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró que el atacante había conducido desde el estado de Washington para cometer el ataque. Ahora está acusado de posesión de arma de fuego y tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado.
Todos los funcionarios que hablaron ante la prensa coincidieron en definir el ataque como uno de "terrorismo internacional", perpetrado por una persona que "nunca debió haber llegado a los Estados Unidos". Los dos soldados que recibieron los disparos, Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24 debieron ser operados de emergencia. Se encuentran en estado crítico y su vida corre peligro.
Donald Trump aprovechó el ataque para endurecer las normas migratorias específicamente contra persona provenientes de Afganistán y volvió a cargar contra el gobierno de Joe Biden, al que volvió a calificar como el peor de la historia en ese país.
Embed
Quién es el atacante acusado de terrorismo
La fiscal de Washington confirmó que el único acusado por terrorismo e intento de asesinato es una persona de 29 años, de nombreRahmanullah Lakanwal y de origen afgano. Ese dato, marca un profundo debate en los Estados Unidos, más allá de la unánime condena por su acción. Lo que provocó el enojo de la fiscal, de los investigadores del FBI, el titular de la Guardia Nacional y hasta el presidente Donald Trump es la manera como llegó a Estados Unidos.
Según los reportes oficiales, Lakanwal llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 como parte del programa Operation Allies Welcome, creado para evacuar y reubicar a aliados afganos tras la retirada estadounidense de Afganistán y la caída de Kabul. Esa operación de salida, fue determinada por Trump, pero se cumplió en el gobierno de Joe Biden.
Una vez en territorio estadounidense, fue reasentado en el estado de Washington, donde vivía junto a su familia previa al ataque. Fue la administración demócrata la que facilitó esa radicación y, por eso, ahora los republicanos vuelven sobre la responsabilidad de Biden, de manera indirecta, en el atentado en Washington.
Para peor, de acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, Lakanwal había colaborado previamente con fuerzas asociadas a EE.UU. en Afganistán, algo que también fue señalado por el director del FBI en declaraciones posteriores. Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de sus antecedentes, las primeras pesquisas no mostraron señales claras de radicalización reciente ni registros criminales conocidos en territorio estadounidense.
El día del incidente, Lakanwal habría viajado desde el estado de Washington hasta la capital estadounidense, un trayecto de casi 4.000 kilómetros por carretera. Fue detenido tras ser herido durante el intercambio de disparos y permanece bajo custodia federal.
Es por eso que la fiscal Jeanine Pirro dijo que el terrorista actuó con total desprecio por la vida contra los dos integrantes de la Guardia Nacional. Abrió fuego sin provocación, los encerró, les disparó e intentó rematarlos cuando ya estaban en el piso.
Donald Trump: "El animal que disparó a los dos guardias nacionales..."
Donald Trump cargó con furia contra el atacante. En su red social lanzó una dura reacción en la que prometió que sobre él caerá una dura consecuencia: "El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido. Pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", inició su comentario.
También usó el ataque para volver a criticar duramente al gobierno de Joe Biden, al que varias veces calificó como el peor de la historia de su país. En una línea similar de críticas, la fiscal dijo que ese ataque fue el resultado de pésimas políticas para favorecer que lleguen a Estados Unidos personas que jamás deberían haber sido aceptadas como inmigrantes o refugiados.