El fuerte descargo de Flor Torrente por las críticas al llanto de Araceli González por Adrián Suar

Al tiempo que continuó: "¿Y qué me pasa al ver a mi madre llorar, que 'tanto les preocupa'? Veo a la guerrera que me dio la vida, a la mujer que me enseñó todo, a quien sacó adelante a su familia, a quien ayudó incluso a quienes no lo merecían, veo generosidad, valores, fidelidad a sus ideales y amor por ella misma. Veo fortaleza. Y me siento orgullosa de quién es y de ser su hija".

En tanto, ya a modo de cierre y como para dar por terminado el tema de una vez por todas, concluyó con un agradecimiento a su mamá declarándole todo su amor: "Te amo más, gracias por seguir enseñándome cada día. Una vez más, madre e hija se muestran unidas como un bloque imposible de romper".

La participación de Araceli González en la clásica mesa de Mirtha Legrand dejó mucha tela para cortar. Durante la emisión del fin de semana, la actriz se mostró visiblemente conmovida y terminó quebrándose en llanto cuando La Chiqui le consultó por la distancia que mantiene desde hace tiempo con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Tomás. La escena no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión mediática.

Este lunes, ya con las aguas un poco más calmas, Araceli decidió hablar y contó detalles de lo ocurrido en una nota con Intrusos (América TV). Allí, lejos de apuntar directamente contra la conductora, expuso una situación que la dejó incómoda y que tuvo que ver con una decisión tomada detrás de cámara. “Pedí que cortaran la parte donde yo lloré y no lo hicieron. Y me parece que estuvieron mal”, expresó con sinceridad.

En ese contexto, la actriz comparó lo sucedido en el programa de Mirtha con otra experiencia reciente en televisión. Araceli recordó su paso por el ciclo de Mario Pergolini y destacó el cuidado que tuvo la producción a la hora de abordar temas sensibles. “En lo de Pergolini me dijeron: ‘¿hay algo que no te gustó y quieras que no salga?’. Y yo les dije: ‘no, nada’”, señaló, marcando una clara diferencia en el trato recibido.

Lejos de cargar responsabilidades sobre la diva de los almuerzos, González fue clara al explicar con quién manifestó su malestar. “No hablé con Mirtha. Hablé con la producción. Mi pedido fue a la producción. Ellos no cumplieron con mi pedido”, aclaró. Además, contó que una integrante del equipo la contuvo emocionalmente en ese momento: “Hablé con una señora que me contuvo bastante. Yo no quería mostrarme así”, explicó, dejando en claro que su enojo tuvo que ver con la exposición de un momento de extrema vulnerabilidad.

A pesar de todo, Araceli se ocupó de bajar el tono de la polémica y aseguró que no le cerraría la puerta a una futura invitación. “Mirtha me viene llamando hace 4 años y le veía diciendo que no. Y dije: ‘si voy a lo de Pergolini, tengo que ir a lo de Mirtha’”, confesó sobre los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta. Incluso, fue más allá y aseguró: “Volvería a ir a la mesa de Mirtha, pero evitaría llorar. A nadie le gusta llorar frente a cámara porque es mostrarse vulnerable”, concluyó, dejando una reflexión que resonó fuerte en el mundo del espectáculo.