La desafortunada frase de Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa

Sobre los rumores de “quiebre” y “peleas” entre los rugbiers, el abogado negó todo y afirmó que sus clientes “no disponen de tiempo” para quebrar sus posiciones dentro del tribunal.

“No tienen tiempo”, fue la desafortunada frase de Hugo Tomei sobre 8 chicos que están presos y se supone que no tienen mucho que hacer en el lugar donde están detenidos desde hace casi 3 años.

“El comportamiento dentro de la sala no da para sospechar en mínima medida. Están atravesando un juicio, yo no creo que tengan tiempo para eso”, precisó.

Y, negó lo que dijo Fernando Burlando, abogado de la familia de Báez Sosa, sobre risas entre los acusados: “Es imposible. Es muy raro que en un debate un acusado se pueda reír”.

El insólito motivo por el que el hermano de Ayrton Viollaz no estuvo la noche en que mataron a Fernando

Fernando Baéz Sosa murió por los golpes que le dieron 8 rugbiers violentos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020. El grupo de chicos atacó al joven por una disputa dentro del boliche.

Tobías Viollaz es el hermano de Ayrton, uno de los asesinos, intentó defender a su hermano y contó el insólito motivo por el que no fue de vacaciones con ese grupo, que también eran sus amigos.

“Yo sé que mi hermano no es un asesino. Me han mandado muchos videos en los que se observa que patean a Fernando en el piso. A Ayrton en ningún momento se lo ve haciendo eso. Él no es ni siquiera de agarrarse a piñas”, dijo en una entrevista con TN.

“Capaz que le pegaron, pero no se dieron cuenta de que lo habían matado”, indicó Tobías tratando de desligar las responsabilidades.

Y, reveló el motivo por el que no fue parte de ese viaje: “Tenía que viajar con ellos, pero a último momento no quise ir porque tenía pendiente una cirugía. Todo esto fue una tragedia para la familia de la víctima y para las nuestras”.

Ayrton Viollaz está identificado como el responsable de arengar al grupo: “Es ahora, es ahora”, era el grito que Viollaz les decía a sus compañeros para que le peguen ferozmente a la víctima.