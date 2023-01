Tamara Báez se mostró desafiante con Wanda Nara: "No me voy a quedar callada"

"Sabés lo que te faltaaaaa. Tenían que nombrarme a mi? para qué?", "Que ridículos, están bastante grandes che", "Señora, haga un vivo sin nombrarme, beso", escribió Tamara en los comentarios.

Este jueves en Intrusos (América TV), la ex de L-Gante se mostró desafiante, en un audio que le envió a Guido Záffora.

"Entré porque la gente me mencionaba y me decían que me estaban bardeando. ¡No me voy a quedar callada con ellos, ni con nadie!", le dijo la ex del referente de la cumbia 420 al panelista.

La contundente frase de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara tras el desplante a su hijo

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Wanda Nara lanzó una definición tajante sobre su situación sentimental. "Me ponen de novia con cada uno”, afirmó la botinera, lo que hizo pensar a muchos que estaba hablando de L-Gante.

En una nota con Nosotros a la mañana (El Trece), la mamá del referente de la cumbia 420, Claudia Valenzuela, opinó de los dichos de la mediática.

“Es un desplante y lo menospreció, ¿cómo te lo tomaste?”, le preguntaron en el ciclo de El Pollo Álvarez. “No me lo tomé como un menosprecio ni nada. A ella le ponen ‘de novia con…’, ‘salió con…’, ‘bailó con…’, es algo que contestás así nomás”, sostuvo la invitada.

Embed

“Yo creo que fue una respuesta en plan ‘déjenme de buscar novios’, nada más. Fue una forma de zafar”, agregó Valenzuela.

La mamá de L-Gante indicó que comprende que a la botinera la relacionan siempre con diferentes hombres. "También la vieron con Tinelli en Punta del Este y en cualquier momento surgía cómo se relacionaba con él también. Ha sido una forma en general, como pidiendo que dejen de buscarle pareja”, señaló.

Al finalizar, cuando le preguntaron si pasó algo entre Wanda y su hijo, Valenzuela fue tajante. “No puedo opinar mucho, pero no me molestaría ser su suegra”, sentenció.