Los últimos segundos con vida de Fernando Báez Sosa, la carta a los rugbiers y el mensaje de la madre de Ángeles Rawson

Embed

En tal sentido, aseguró que "la violencia estaba impuesta en el ADN de todos los acusados" y que fueron parte de "una organización" que programó el ataque.

"Hemos normalizado la violencia, nos hemos acostumbrado a escuchar y a ver a los testigos emocionarse cuando hablan de la violencia, realmente es un juicio fuerte, muy duro", indicó.

El cruce con el abogado defensor

Además, Burlando criticó las preguntas del defensor Hugo Tomei a la testigo Virginia Pérez Antonelli, quien le practicó al joven maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras el ataque.

"En las preguntas de Tomei había un gran desconocimiento, está tocando muy de oído, la situación de lo que puede generar el masaje cardíaco en una persona de las características de las heridas que tenía Fernando, a lo sumo vos estás tratando de salvar una vida y fracturás una costilla, pero no vas a matar a nadie", sostuvo el abogado que precisó que mañana vendrá "personal policial y ya empiezan las rondas de todos aquellos que trabajaron pericialmente".

fernando-baez-sosa-juicio.jpg

Por su parte, el defensor de los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, aseguró que en el debate no cuestiona a los testigos, sino que lleva adelante los interrogatorios”.

“Las cuestiones de la audiencia quedan en la audiencia. No cuestiono, sino que es el momento del interrogatorio y si uno lo percibe esto como cuestionamiento corre por su cuenta no por la mía”, se defendió Tomei.

La carta de la mamá de Ángeles Rawson

Este jueves también se conoció que la mamá de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada en 2013, les escribió una sentida carta a los padres de Fernando Báez Sosa.

"El juicio por el asesinato de un hijo es volver a vivir, pero con más horror los momentos más crudos de esos instantes que nos cambiaron la vida. Es enfrentar al asesino, conocer detalles escalofriantes, ver videos de la muerte o de los instantes previos, escuchar a la defensa que en su estrategia intenta derribar la verdad, y todo eso manteniendo la templanza y en silencio”, lamentó la mujer que debió pasar por esa instancia cuando se condenó al portero Jorge Mangeri.

“Sólo le ruego a Dios que en este penar, Graciela y Silvino tengan la fortaleza para transitarla”, cerró la misiva de aliento para los padres de Fernando.

Los últimos segundos con vida de Fernando Báez Sosa

"Quedate conmigo, por favor", fue la frase que le dijo a Fernando Báez Sosa la joven que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras el ataque que sufrió a la salida del boliche "Le Brique".

La testigo Virginia Pérez Antonelli declaró haberle practicado maniobras de reanimación manual al joven luego que la golpiza que recibió a la salida del mencionado boliche de la localidad balnearia.

Embed

Tras finalizar su testimonio, la joven se abrazó a los padres del joven asesinado, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, quienes quedaron conmovidos por su declaración y le dijeron que van a estar agradecidos "toda la vida" con ella.

La joven manifestó sentirse atacada por las preguntas del abogado defensor: "Todo el tiempo agarraba el discurso que yo había dado el día después de esto. Palabra por palabra, a ver si todo lo que estaba diciendo estaba calcado a la declaración que yo hice. Es imposible. Incluso me preguntaron cómo se hace el RCP paso por paso. Me pareció muy soberbio, me hablaba con una actitud que sugería que hice las cosas mal".

La carta a los rugbiers

Marcos Acevedo, el taxista que declaró este jueves, escribió un texto dirigido a los ocho rugbiers acusados del ataque, y que intentó sin éxito leer ante el tribunal, en el que les dice que "todavía están a tiempo de mostrar valentía".

"Hoy estoy acá pero me hubiese gustado no estar, me hubiera gustado por el contrario que Fernando cuente su verdad", dice uno de los párrafos del texto.

Y agrega en otro: "Quisiera recordarles a los acusados las acciones que los han traído a estas sillas (..) hoy es tarde para pedir perdón, sí, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma porque su cuerpo y mente deben estar consumidos”, describió el taxista.

Embed

Durante su testimonio, Acevedo recordó que presenció la golpiza a Fernando, que los agresores comenzaron a "pegarle sin mediar palabra" y dijo que gritaban "negro de mierda, ahora que estamos afuera, por qué no me decís lo que me decías adentro".

La frase de los rugbiers antes de asesinar a Fernando Báez Sosa

La joven Tatiana Caro testificó que ese 18 de enero de 2020 se encontraba en el bar "Beerland", ubicado junto a "Le Brique", y vio que Fernando "estaba parado y le pegaron de atrás".

La testigo relató que tras recibir "un golpe en la cabeza" Fernando "cae al piso" y cuando intentó levantarse no pudo hacerlo porque "nunca pararon de pegarle".

Tal como había hecho en su declaración testimonial en el inicio de la investigación, dijo que escuchó a uno de los que golpeaba a Fernando decir "quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo".

La joven declaró visiblemente afectada al recordar el hecho y su testimonio conmovió a los padres de Fernando Báez Sosaa presentes en la sala.