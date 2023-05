La emocionante confesión de Matías Bagnato tras la muerte del autor de la "Masacre de Flores"

Embed

"Yo estoy en pareja con Nicolás. Gracias por acompañarme tanto en estos años", expresó entre lágrimas. Y contó: "Nico tiene un hermano, Sebis (sic), que tiene Síndrome de Down. Ellos son mi única familia y me hacen sumamente feliz. Nunca pude compartir esto anteriormente por miedo a que este monstruo me los quite como a mis viejos".