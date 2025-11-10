En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Santiago del Estero
Investigación

La escalofriante causa de la muerte de Emilse, la joven de 18 años encontrada en un descampado

El cuerpo fue hallado en una zona rural y hay un detenido por el caso. La fiscalía investiga si su fallecimiento fue accidental o un crimen.

La provincia de Santiago del Estero quedó envuelta en consternación y preocupación luego de la aparición sin vida de Emilse Barrera, una joven de 18 años que había sido vista por última vez horas antes de que su cuerpo fuera hallado en una zona rural, a pocos metros de la Ruta Nacional 157.

El hallazgo se produjo cuando un vecino de 63 años caminaba por un área descampada cercana a la ruta y observó lo que parecía ser una persona tendida en el suelo. Al acercarse y comprobar que se trataba del cuerpo de una joven, dio aviso inmediato a la Policía.

Poco después llegaron al lugar efectivos de la División Homicidios y personal de Criminalística, quienes confirmaron que Emilse presentaba un fuerte golpe en la zona del rostro y rastros de sangre. La escena fue preservada de inmediato por orden de la fiscal de turno, Natalia Simoes, quien encabeza la investigación.

emilse

La autopsia, clave para determinar qué pasó

La fiscal Simoes dispuso el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia, una instancia que se considera central para determinar si la muerte de Emilse fue producto de un ataque violento, un accidente o un hecho derivado de otra situación previa.

Fuentes judiciales indicaron que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque el golpe en el rostro y la presencia de sangre suman peso a la línea de investigación orientada hacia un hecho criminal.

Mientras se aguardan los resultados médicos, la fiscalía trabaja en la reconstrucción final de las últimas horas de Emilse. Están analizando cámaras de seguridad de la zona urbana más cercana.

Además, se solicitaron datos de antenas de telefonía para rastrear comunicaciones y ubicación y se tomaron declaraciones testimoniales de familiares, conocidos y vecinos.

La detención del principal sospechoso

La investigación dio un giro en las últimas horas con la detención de un hombre identificado como R.P., quien habría mantenido contacto con Emilse antes de que desapareciera. Según trascendió, el sospechoso reconoció haberse encontrado con la joven, pero intentó desligarse de su muerte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato, motivo por el cual la fiscal dispuso su detención preventiva mientras avanza el análisis de nuevas pruebas.

