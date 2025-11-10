La escalofriante causa de la muerte de Emilse, la joven de 18 años encontrada en un descampado

Fuentes judiciales indicaron que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque el golpe en el rostro y la presencia de sangre suman peso a la línea de investigación orientada hacia un hecho criminal.

Mientras se aguardan los resultados médicos, la fiscalía trabaja en la reconstrucción final de las últimas horas de Emilse. Están analizando cámaras de seguridad de la zona urbana más cercana.

Además, se solicitaron datos de antenas de telefonía para rastrear comunicaciones y ubicación y se tomaron declaraciones testimoniales de familiares, conocidos y vecinos.

La detención del principal sospechoso

La investigación dio un giro en las últimas horas con la detención de un hombre identificado como R.P., quien habría mantenido contacto con Emilse antes de que desapareciera. Según trascendió, el sospechoso reconoció haberse encontrado con la joven, pero intentó desligarse de su muerte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato, motivo por el cual la fiscal dispuso su detención preventiva mientras avanza el análisis de nuevas pruebas.