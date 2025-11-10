Rating: cuánto midió el debut de Moria Casán en la pantalla de El Trece

A las 9:28, La Mañana con Moria se mantenía con 2.4 puntos en El Trece y Buen Telefe, sobre el final, tocaba picos de 3.6 puntos.

A las 9:39, Moria Casán seguía con 2.2 puntos de rating en la pantalla de canal del solcito. En Telefe, Georgina Barbarossa estaba en 3.1 puntos.

A las 9:48, Moria Casán continuaba en la pantalla de El Trece con 2.8 puntos de rating y en el canal de las pelotas, A la Barbarossa lograba 3.4 puntos.

A las 10:08, La mañana con Moria tocaba picos de 3.1 puntos de rating y en Telefe, A la Barbarossa lograba 3.9 puntos.

Moria Casán hizo su regreso a la televisión con un programa matutino, "La Mañana con Moria", que se emite por El Trece. Y como era de esperarse, Mirtha Legrand no dudó en opinar de la vuelta de la “One” a la pantalla chica.

En una nota con Puro Show (El Trece), Moria dejó en claro que su estilo espontáneo será el sello del ciclo. “Nunca craneo o planifico lo que voy a hacer. Yo soy del momentismo absoluto. El día que empecemos, veremos. No creo seguir una rutina, aunque el programa la tendrá; yo voy a desrutinarlo”, arrojó.

Mientras se ultiman los detalles para el estreno, trascendió que Marcelo Tinelli sería el primer invitado del ciclo. Sin embargo, tras la feroz interna familiar, el conductor se bajó del primer programa.

Por su parte, Mirtha Legrand también se refirió al nuevo proyecto de la diva. En diálogo con MShow (Ciudad Magazine), la legendaria conductora se mostró cordial y diplomática: “Bienvenida sea Moria”. Pero cuando se le consultó si estaría dispuesta a visitar el programa, su respuesta fue tajante: “No, no voy a otro programa”.