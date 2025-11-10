Pablo Quirno, en A24: "Debemos trabajar para seguir bajando los impuestos, y así generar competencia"

“Estuvieron más de una hora y media a calzón quitado, como se dice. El Presidente habló desde el concepto hasta la práctica, y eso termina siendo fundamental para la atracción de inversiones”, comentó sobre el encuentro reciente en el Consejo de las Américas.

Sin embargo, planteó que el interrogante que hoy surge entre empresarios no solo es económico, sino también político: “La pregunta que se hacen es: ¿la sociedad acompaña este proceso?”, dijo. Para Quirno, el respaldo electoral logrado por Milei “indica que la sociedad no quiere volver atrás y avala el rumbo de reformas”.

Inversiones en energía y minería como eje

El canciller enfatizó que los sectores energético y minero serán claves en la próxima etapa, debido a la magnitud y la proyección internacional de las inversiones requeridas. Según detalló, ya hay proyectos aprobados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por cerca de 20 mil millones de dólares, y otros por un monto similar en evaluación.

“Argentina tiene un potencial minero que puede ser referente en el mundo. Lo que faltaba eran condiciones estables para invertir, y eso es lo que estamos construyendo”, señaló.

Durante la entrevista, Laje exhibió el video de industriales argentinos y paraguayos comparando impuestos. Quirno coincidió con la crítica y afirmó que el sistema actual “es un freno directo a la producción”.

“Tenemos impuestos muy distorsivos a nivel federal, como el impuesto al cheque y las retenciones. Y las provincias tienen un tremendo problema con ingresos brutos”, explicó. En ese sentido, marcó el objetivo final: “Lo que buscamos es que los beneficios del RIGI se extiendan a toda la economía. Cuando eso suceda, va a haber un salto de productividad”.

Relación con Estados Unidos y acuerdos comerciales

Quirno también se refirió a las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos. Si bien aclaró que “no hay anuncio hasta que la tinta esté seca”, se mostró optimista.

“Hay una alianza estratégica basada en valores occidentales. Eso es lo que sostiene la relación”, sostuvo. El canciller viajará a Washington en las próximas horas para continuar las conversaciones técnicas.

Otro punto destacado fue la intención de simplificar el proceso exportador, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

“No puede ser que sea un engorro exportar o incluso volver al país después de vivir afuera. Vamos a simplificar trámites. La Cancillería tiene que ser una puerta de entrada y salida, no una barrera”, afirmó.