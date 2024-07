Barrendero_Villa_Adelina.jpg

“Ellos me decían ‘te tiro, te tiro’”, recordó Walter, refiriéndose a las amenazas de los ladrones. Sin embargo, lejos de amedrentarse, respondió con determinación: "Tirame, yo te voy a meter en una bolsa negra". Según relató, otro auto intervino en el enfrentamiento, chocando a los dos delincuentes en un intento de ayuda.

El barrendero confesó que no pensó en el peligro que corría: "Ni pensé en que me mataran, lo mío es natural. En ese momento, no pensás, si te ponés a pensar, te quedas sentado en tu casa y no venís a trabajar, no haces nada. Si vos tenés miedo, no salgas a tu casa".