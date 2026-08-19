Yipio se quebró en Gran Hermano tras la noticia que le dio Santiago del Moro: "Me pone nerviosa"

La participante no pudo ocultar su preocupación y explicó qué había provocado su malestar: "No estoy bien porque hoy me dijeron que no podía pasar lo del casamiento y ahora Santi dio a entender otra cosa, como que Mariela sí. No sé qué pasa afuera, me pone nerviosa que pase algo afuera, que esté soltera o que a mi mamá le pase algo".

"Está todo bien afuera", respondió el Big, y le aseguró que no había motivos para pensar que algo malo estaba sucediendo fuera de la casa. Sin embargo, Pintos insistió en conocer el motivo por el que su pareja no podía ingresar al casamiento: "¿Por qué no se puede?".

Gran Hermano entonces le explicó que se debía a cuestiones vinculadas con la distancia y otros compromisos, aunque también buscó dejarle un mensaje tranquilizador respecto de su relación: "La distancia, compromisos, pero con Mr. Chocolatito está bien, creeme y confiá en mí".

"Voy a estar bien, pero enojada", admitió. Aunque las palabras del dueño de la casa lograron calmar parcialmente sus preocupaciones, econoció que igualmente quedaría dolida por no poder compartir ese momento con Mathias.

Finalmente, el Big intentó mantener el misterio y le dejó abierta la posibilidad de que la participante recibiera una sorpresa muy pronto: "Sé que en algún momento va a haber una linda sorpresa. Mañana mismo, incluso". Al parecer, Andrea del Boca, gran amiga y aliada en el reality, dirá presente de alguna manera.

Cómo quedaron serán los casamientos de Gran Hermano

Durante la gala de Gran Hermano de este martes 19 de agosto, Santiago del Moro comenzó a revelar quiénes serán los protagonistas del esperado casamiento dentro de la casa. El anuncio se produjo en medio de la angustia de Yipio, quien había manifestado su tristeza por no poder compartir la celebración con Mathias, su pareja.

A medida que avanzaba el programa, el conductor fue dando a conocer los distintos nombres que participarán de la particular ceremonia. Primero confirmó a Martín y Zilli: "Martín y Zilli ok". Luego anunció: "Sol mañana te casas con Cinzia". Finalmente, sumó a Brian y Danelik.

La dinámica también llevó a Del Moro a consultarles directamente a algunos jugadores quién sería su elección. Así fue como le preguntó a Luana: "Luana, ¿con quién te querés casar? ¿Con quién?". Sin dudarlo, la participante respondió: "Con Hanssen me quiero casar". Acto seguido, el conductor continuó con otro anuncio: "Cola y Charlotte".

Más tarde, Mariela, pareja del Turco García, también tuvo su momento. Del Moro quiso saber qué había pedido para la celebración: "Mariela, ¿cómo estás con todo esto? ¿Qué pediste?".

La respuesta de la participante fue directa y estuvo acompañada por una particular propuesta dirigida a su marido en la vida real: "Pedí casarme con mi marido. Claudio, si te querés casar conmigo, te espero acá. Ya te lo propuse", expresó entre risas.

De esta manera, quedaron definidas varias de las parejas que participarán de la ceremonia, mientras crece la expectativa por lo que ocurrirá durante el festejo.