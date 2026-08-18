Expusieron los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez: "Un viaje..."

"Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractativo, con todo lo que representa, lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados. No le habría gustado mucho", detalló la periodista en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Qué dijo Moria Casán de Sofía Gala

Un momento especialmente emotivo se vivió durante una comunicación entre Moria Casán y su hija Sofía Gala, en el marco de la presentación de la serie de Netflix que retrata la vida de la diva.

La conversación tomó un giro inesperado cuando Sofía contó que, antes de salir al aire, había cumplido con su rutina habitual como madre y había llevado a su hijo al colegio.

"Acabo de dejar a Dante en el colegio así que acá estoy", comentó la actriz. A partir de esa frase, Moria aprovechó para destacar públicamente la manera en que su hija ejerce la maternidad y comenzó a hablar desde un lugar mucho más personal y emotivo. “Te quiero felicitar acá ante todo por lo buena mamá que sos ”, señaló.

Sofía respondió con humildad y restó importancia a los elogios de su madre: “Hago lo que puedo, como todas”. Sin embargo, Moria insistió en remarcar el esfuerzo que, según ella, su hija realiza diariamente por sus hijos.

“No, hacés todo lo que podés y mucho más. Desde chiquita que sos así, con cómo criaste a Helena y a Dante… perdón, voy a llorar”, expresó la conductora de La mañana con Moria (El Trece), visiblemente conmovida.

Al notar la emoción de su madre, Sofía intentó contenerla y le dio libertad para expresar lo que sentía: “Si querés llorar, llorá mamita”.

Moria continuó destacando distintos gestos cotidianos de su hija y recordó el compromiso que mantiene con sus hijos: “Cómo sos de buena mamá que muchas veces ni dormís para llevar a tus hijos al colegio. Les hacés la sopa, el pan, lo vas a comprar. De verdad me emociona ver como sos como madre hija. Yo nunca me levanté para hacerte una sopa, creo que te hice una vez una hamburguesa”.

Lejos de tomarlo como un reproche, Sofía respondió con cariño y buscó poner en valor otras formas en las que su madre estuvo presente durante su crianza. “La mejor hamburguesa de mi vida. Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, sostuvo.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más sensibles de la entrevista, con Moria reflexionando sobre su propia experiencia como madre y sobre el vínculo que construyó con Sofía a lo largo de los años.