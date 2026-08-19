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LLUVIA DE CRÍTICAS

El polémico gesto de Danelik en Gran Hermano que desató la bronca en redes: "Se acaba de recibir de ridícula"

Danelik protagonizó un inesperado momento durante la gala de nominación y su actitud no pasó desapercibida entre los seguidores de Gran Hermano.

19 ago 2026, 00:30
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Este martes, durante la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Danelik protagonizó un inesperado momento al momento de pasar por el confesionario. La participante decidió votar a Luana, quien había sido clave para su ingreso a la casa, y su decisión generó una ola de críticas en las redes sociales.

Danelik ingresó al reality gracias a Luana, quien la eligió para que entrara a la casa y pudiera potenciar su juego. Sin embargo, en una noche decisiva, la rubia decidió devolverle el gesto con un voto en contra, una determinación que rápidamente fue interpretada por muchos seguidores como una traición.

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Al momento de justificar su elección, Danelik explicó frente a las cámaras los motivos que la llevaron a nominar a su compañera. "Bueno, la placa pasada la puse a Charlotte porque quería una placa más amplia. Pensé que iba por otro lado la placa. Sé que ahora va a venir por la negativa, yo creo. Entonces nada, como Luana estuvo al borde de la cornisa, mi gente la está esperando como pan caliente afuera. Así que Luana es mi voto de hoy. Así que gente, ya saben qué hacer. Yo no me quiero ir de la casa, pero bueno, vine a hacer algo y los quiero dejar contentos a todo mi fandom. Pincoya y Sol, a la final", argumentó Danelik en el confesionario.

La decisión no pasó desapercibida entre los fanáticos del programa. Apenas se conoció el voto, las redes sociales se llenaron de comentarios contra la participante. "Danelik se acaba de recibir de ridícula con el voto a Luana", escribió un usuario, mientras que otro fue todavía más duro: "Da vergüenza ajena Danelik, así de traicionera debe ser en la vida diaria, un asco". Las críticas continuaron con mensajes como "Danelik se creyó el personaje del año, y es una triste resentida patética"; "Arrastrada"; y "Horrible lo de Danelik".

Por qué Yipio se quebró en el confesionario de Gran Hermano

Yipio no pudo contener las lágrimas en el confesionario de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras confirmarse que habría casamientos dentro de la casa y que su pareja, Mathias, finalmente no ingresaría. La noticia la golpeó especialmente porque, a diferencia de Mariela, cuyo novio, el Turco García, sí sería parte de la celebración pese a venir del afuera, ella quedaría sin compartir ese momento con su compañero.

La participante uruguaya se mostró profundamente afectada por la situación y, entre la incertidumbre y la emoción, comenzó a imaginar distintos escenarios sobre lo que podía estar ocurriendo fuera del reality. Su angustia se hizo evidente y la tensión creció con el paso de las horas.

Durante la gala de nominación, antes de emitir sus votos, el Big decidió interrumpir el procedimiento para hablar con ella y conocer qué era lo que la tenía tan movilizada.

"Mis dos votos son para Sol porque...", alcanzó a decir Yipio, pero enseguida fue frenada por el Big: "Para, que te quiero hacer unas preguntitas, quiero saber si estás bien".

Visiblemente conmovida, la participante explicó el motivo de su malestar: "No estoy bien porque hoy me dijeron que no podía pasar lo del casamiento y ahora Santi dio a entender otra cosa, como que Mariela sí. No sé qué pasa afuera, me pone nerviosa que pase algo afuera, que esté soltera o que a mi mamá le pase algo".

"Está todo bien afuera", respondió el Big, intentando calmarla y asegurándole que no había razones para preocuparse. Sin embargo, Pintos insistió en saber por qué su pareja no podía ingresar al evento: "¿Por qué no se puede?".

El dueño de la casa le explicó que se trataba de cuestiones de distancia y compromisos personales, pero también quiso dejarle un mensaje de tranquilidad sobre su relación: "La distancia, compromisos, pero con Mr. Chocolatito está bien, creeme y confiá en mí".

"Voy a estar bien, pero enojada", reconoció Yipio. Aunque las palabras del Big lograron apaciguar parte de su angustia, admitió que seguiría dolida por no poder compartir ese momento con Mathias.

Antes de cerrar la conversación, el Big decidió mantener el misterio y le anticipó que podría haber una sorpresa muy pronto: "Sé que en algún momento va a haber una linda sorpresa. Mañana mismo, incluso". Todo indica que Andrea del Boca, gran amiga y aliada dentro del reality, tendría un papel especial en lo que está por venir.

     

 

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