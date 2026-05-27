Escándalo, embargo y remate: aseguran que Gisela Bernal sería desalojada de manera inminente

El conflicto, según relató, se remonta a la separación de bienes con Diwan. "El conflicto viene porque esta casa, que era del momento en que ellos estuvieron juntos, ella en la separación de bienes se la queda. Le fue complicado acceder a esta casa porque cuando ella logra quedarse con este inmueble, por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia".

La situación se agravó porque, según Ochoa, Bernal no habría apelado en las distintas instancias judiciales. Karina Iavícoli recordó además las discusiones con Diwan sobre la compra de la propiedad: "Me acuerdo de que en un momento también discutía con Diwan, porque los dos decían qué parte habían puesto para comprar esa casa, era difícil de demostrar, no sé por qué, cuánta plata habían puesto". La deuda, según precisó Pepe, rondaba entre 100 y 150 mil dólares, cifra que con el paso del tiempo acumuló intereses.

El desenlace parece inevitable: "Entonces, esta casa ahora va a remate, la compraron y lo que va a pasar ahora es, como se la tienen que dar a la persona que la compró, a Gisela la tienen que sacar", concluyó Ochoa, dejando en claro que el futuro inmediato de la bailarina está marcado por un nuevo capítulo judicial.

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Qué hay detrás del drama de Gisela Bernal

En 2015, la separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan se convirtió en uno de los escándalos más resonantes del espectáculo, con un conflicto que se trasladó a la Justicia y se extendió durante años. Más allá de las diferencias personales, la disputa por una lujosa propiedad valuada en cifras millonarias terminó agravando la situación. Aunque el fallo judicial determinó que la mansión debía dividirse en partes iguales, hoy la bailarina enfrenta un panorama delicado que amenaza con dejarla sin hogar.

La casa, ubicada en una exclusiva zona de Palermo, quedó repartida en un 50% para cada uno. Sin embargo, fue Bernal quien permaneció allí tras la ruptura. Ahora, su permanencia se ve comprometida por un pedido de remate impulsado por sus propios abogados, quienes reclaman una deuda pendiente.

Desde Puro Show (El Trece) dieron detalles de la batalla judicial. “A partir de ese momento empezó una guerra muy fuerte para saber quién se quedaría con el 100% de la propiedad, que sale aproximadamente 800 mil dólares y se ha actualizado el valor para llegar a costar 1.200.000 dólares”, explicó el periodista Mati Vázquez.

El programa también reveló un dato clave sobre el trasfondo del conflicto: “Cuando arranca este lío judicial Gisela tuvo unos abogados por años, cuando avanzaron los años, el abogado le reclamó a Gisela que le debía plata y la embargó”. En ese contexto, señalaron que “Gisela tiene su casa para pagar eso nada más”.

Ante la repercusión mediática, Bernal se comunicó con Fernanda Iglesias para dar su versión personal: “Vivo un día a día muy feliz junto a mi niño, lo amo y lo cuido con mi vida, no me dejo llevar por las opiniones de nadie. No se preocupen que estamos muy bien”.

La bailarina también expresó su postura respecto a la disputa material: “Me gustaría decir que de su bienestar y su futuro me ocupo yo, como siempre, igual que de mis temas sociales y económicos. No necesitamos de ningún ex, así que espero que se mantengan al margen. Lo único pendiente es un bien material que a mi criterio va y viene”.

Finalmente, Vázquez cerró su informe con una advertencia sobre lo que podría suceder en breve: “En los próximos días, lamentablemente, va a tener que buscar otro lugar para irse a vivir, porque una vez que entre el martillero, haga la subasta y se ponga a la venta, ya no puede estar más en esa casa. Sería el punto final de una novela que llevó diez años”.