En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Causa
Diego Armando Maradona
Caso Maradona

La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la causa que investiga el documental

Los abogados defensores de la magistrada denunciaron irregularidades en la investigación sobre lo grabado en el juicio por la muerte de Diego Maradona y reclamaron la nulidad del proceso.

La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la causa que investiga el documental. 

La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la causa que investiga el documental. 

La defensa de la jueza Julieta Makintach presentó un pedido de nulidad de la causa penal que investiga la realización de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La magistrada consideró que el caso es el resultado de un “árbol envenenado” porque se trata de un “procedimiento ilegal”.

Leé también Documental de Maradona: la importante decisión contra la jueza Makintach que tomó la Justicia
La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el documental de la muerte de Diego Maradona

Los letrados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto enviaron un escrito en el que aseguran que el proceso judicial es el resultado de un “árbol envenenado” ya que consideran que le proceso se originó en un “procedimiento ilegal”.

Según el documento presentado ante el juez de Garantías N°4, Esteban Rossignoli, la causa se inició de manera “ilegítima” porque la Fiscalía y uno de los querellantes “utilizaron” a Julio Rivas, abogado del médico Leopoldo Luque, para que presentara una denuncia con el objetivo de anular el juicio.

Los abogados sostienen que el fiscal Patricio Ferrari “perdió objetividad” porque recibió información de Rivas y actuó en perjuicio de Makintach, quien se desempeñaba como presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, lo que —según afirman— vicia todo el proceso judicial.

c5834ea0-3b0a-48b2-93a3-36ea1579f4cc_16-9-discover-aspect-ratio_default_0
La jueza Julieta Makintach, en el ojo de la tormenta por la producci&oacute;n de un documental en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La jueza Julieta Makintach, en el ojo de la tormenta por la producción de un documental en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Acusan al fiscal Ferrari de actuar con parcialidad

La defensa también acusa al fiscal de haber realizado una “excursión de pesca” judicial, es decir, una investigación exploratoria sin base sólida ni sospecha razonable, y de haber obtenido pruebas de forma indiscriminada que fueron ocultadas por la parte acusadora.

Hasta el día de hoy no se ha logrado establecer una base fáctica clara ni se demostró que la Dra. Makintach haya comprometido su imparcialidad durante el juicio”, remarcaron Urrutia y Corleto en el escrito.

Además, denunciaron “invasiones a la privacidad e intimidad” de la jueza y el ocultamiento del testimonio de Rivas durante dos meses, lo que consideran un manejo irregular destinado a forzar la nulidad del debate oral.

jueza-makintach-juicio-diego-maradonajpg
Los abogados defensores de la magistrada denunciaron irregularidades en la investigaci&oacute;n.&nbsp;

Los abogados defensores de la magistrada denunciaron irregularidades en la investigación.

Sospechas sobre contactos entre Burlando y el fiscal

Los abogados revelaron que, según Rivas, el 17 de mayo recibió un llamado de Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna Maradona) y del fiscal Ferrari, quienes le habrían dicho que ya se estaban corroborando sus dichos y que habían declarado dos policías y un funcionario de la Corte.

La defensa cuestiona cómo Burlando y Ferrari conocían esos datos si no eran parte formal del proceso y subraya que, para esa fecha, era materialmente imposible que tuvieran acceso a esa información, por lo que sospechan de una estrategia para suspender el juicio.

Alegan parcialidad y quiebre de la igualdad de armas

En otro tramo del escrito, los defensores califican de “guionada” la declaración de la oficial Mirtha Barrionuevo, quien testificó el 15 de mayo y cuya declaración se publicó recién el 22 de mayo.

makintach-durante-las-primeras-audiencias-del-juicio-por-la-muerte-de-maradona-foto-reuters-agustin-marcarian-VP7SYB3QJBB6YJ7LZZ6XV34AY4.avif
El tribunal durante el juicio nulo por la muerte de Diego Maradona.&nbsp;

El tribunal durante el juicio nulo por la muerte de Diego Maradona.

También remarcan que el fiscal “rompió la igualdad de armas” porque debe mantener independencia respecto de la defensa y la querella. Según el planteo, Ferrari habría instruido a la defensa sobre qué planteos hacer, lo cual —sostienen— afecta la transparencia del proceso judicial.

Es altamente incorrecto que el fiscal instruya a la defensa en perjuicio de sus propias funciones como fiscal”, concluyeron los letrados en el extenso escrito de 36 páginas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Causa Diego Armando Maradona Documental
Notas relacionadas
Caso Maradona: imputaron a la jueza Julieta Makintach por el documental "Justicia Divina" y pidieron su destitución
La fuerte respuesta de Julieta Makintach luego de ser acusada por los fiscales de San Isidro: "Absurda"
Quién era la mujer policía que chocó contra la puerta de una camioneta y fue atropellada por un colectivo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar