La jueza Julieta Makintach pidió la nulidad de la causa que investiga el documental. 

c5834ea0-3b0a-48b2-93a3-36ea1579f4cc_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 La jueza Julieta Makintach, en el ojo de la tormenta por la producción de un documental en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Acusan al fiscal Ferrari de actuar con parcialidad

La defensa también acusa al fiscal de haber realizado una “excursión de pesca” judicial, es decir, una investigación exploratoria sin base sólida ni sospecha razonable, y de haber obtenido pruebas de forma indiscriminada que fueron ocultadas por la parte acusadora.

“Hasta el día de hoy no se ha logrado establecer una base fáctica clara ni se demostró que la Dra. Makintach haya comprometido su imparcialidad durante el juicio”, remarcaron Urrutia y Corleto en el escrito.

Además, denunciaron “invasiones a la privacidad e intimidad” de la jueza y el ocultamiento del testimonio de Rivas durante dos meses, lo que consideran un manejo irregular destinado a forzar la nulidad del debate oral.

jueza-makintach-juicio-diego-maradonajpg Los abogados defensores de la magistrada denunciaron irregularidades en la investigación.

Sospechas sobre contactos entre Burlando y el fiscal

Los abogados revelaron que, según Rivas, el 17 de mayo recibió un llamado de Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna Maradona) y del fiscal Ferrari, quienes le habrían dicho que ya se estaban corroborando sus dichos y que habían declarado dos policías y un funcionario de la Corte.

La defensa cuestiona cómo Burlando y Ferrari conocían esos datos si no eran parte formal del proceso y subraya que, para esa fecha, era materialmente imposible que tuvieran acceso a esa información, por lo que sospechan de una estrategia para suspender el juicio.

Alegan parcialidad y quiebre de la igualdad de armas

En otro tramo del escrito, los defensores califican de “guionada” la declaración de la oficial Mirtha Barrionuevo, quien testificó el 15 de mayo y cuya declaración se publicó recién el 22 de mayo.

makintach-durante-las-primeras-audiencias-del-juicio-por-la-muerte-de-maradona-foto-reuters-agustin-marcarian-VP7SYB3QJBB6YJ7LZZ6XV34AY4.avif El tribunal durante el juicio nulo por la muerte de Diego Maradona.

También remarcan que el fiscal “rompió la igualdad de armas” porque debe mantener independencia respecto de la defensa y la querella. Según el planteo, Ferrari habría instruido a la defensa sobre qué planteos hacer, lo cual —sostienen— afecta la transparencia del proceso judicial.

“Es altamente incorrecto que el fiscal instruya a la defensa en perjuicio de sus propias funciones como fiscal”, concluyeron los letrados en el extenso escrito de 36 páginas.