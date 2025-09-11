En vivo Radio La Red
La fuerte respuesta de Julieta Makintach luego de ser acusada por los fiscales de San Isidro: "Absurda"

Los defensores de la magistrada denunciaron “irregularidades procesales” y adelantaron que pedirán la nulidad del requerimiento fiscal.

La causa que involucra a la jueza Julieta Makintach dio un nuevo giro este jueves. La magistrada, imputada por cinco delitos vinculados a su participación en el documental Justicia Divina, recibió un duro pedido de destitución por parte de la Fiscalía Nº1 de San Isidro. La investigación apunta a su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, del cual formaba parte como integrante del tribunal.

Julieta Makintach presentó un escrito y dijo que la suspensión como jueza es excesiva. 

Según la acusación fiscal, Makintach autorizó y participó de la filmación sin el consentimiento de las partes, lo que motivó cargos por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Desde el estudio de abogados Guerendiain, Corleto y Urrutia, representantes de la jueza, salieron a cuestionar la imputación. En un escrito presentado este jueves, calificaron la acusación de “sorprendente y absurda”, además de señalar la existencia de “irregularidades procesales insuperables” que, según ellos, invalidan la causa.

Amparados en el artículo 300 del Código Procesal Penal bonaerense, anticiparon que solicitarán la nulidad del requerimiento fiscal, argumentando que la im putación carece de sustento jurídico y que fue impulsada por intereses ajenos a la verdad.

La estrategia defensiva

El eje de la estrategia defensiva se centra en la supuesta existencia de una “actuación procesal promiscua” entre abogados de partes adversarias en el juicio por la muerte de Maradona y ciertos funcionarios de la acusación pública.

Según el escrito, esta relación irregular habría derivado en un proceso “amañado con el propósito de generar repercusión mediática, anular el juicio oral y evitar una sentencia desfavorable para intereses económicos”.

Los abogados sostuvieron que desde el inicio el expediente presenta irregularidades que comprometen no solo el derecho a la defensa de Makintach, sino también la credibilidad del sistema judicial.

Makintach como jueza del Tribunal de San Isidro, en una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía

La defensa también apuntó contra los fiscales del caso. Los acusó de haber “ocultado pruebas vitales a la defensa”, lo que podría haber vulnerado el principio de imparcialidad y condicionado el esclarecimiento de los hechos.

“Existen constancias documentadas de la existencia de millones de razones que convencieron a propios y extraños en dar inicio a un proceso que carece de elementos típicos y de conjeturas serias”, afirmaron en el escrito.

Los representantes de Makintach anunciaron que presentarán escritos judiciales para formalizar su planteo de nulidad. Consideran que la acusación carece de base jurídica sólida, está plagada de tergiversaciones de hechos y constituye un “avasallamiento” contra la magistrada.

El proceso carece de elementos típicos sobre la ocurrencia de delitos”, insistieron los letrados, que anticiparon una batalla legal centrada en la validez de la acusación y en la transparencia del procedimiento.

Mientras tanto, la jueza también enfrenta en paralelo un juicio político que podría definir su futuro en el Poder Judicial.

