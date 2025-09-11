La fuerte respuesta de Julieta Makintach luego de ser acusada por los fiscales de San Isidro: "Absurda"

La estrategia defensiva

El eje de la estrategia defensiva se centra en la supuesta existencia de una “actuación procesal promiscua” entre abogados de partes adversarias en el juicio por la muerte de Maradona y ciertos funcionarios de la acusación pública.

Según el escrito, esta relación irregular habría derivado en un proceso “amañado con el propósito de generar repercusión mediática, anular el juicio oral y evitar una sentencia desfavorable para intereses económicos”.

Los abogados sostuvieron que desde el inicio el expediente presenta irregularidades que comprometen no solo el derecho a la defensa de Makintach, sino también la credibilidad del sistema judicial.

makintach-como-jueza-del-tribunal-de-san-isidro-en-una-de-las-audiencias-del-juicio-por-la-muerte-de-diego-maradona-foto-tn-lele-heredia-NECS3WD74VHFLCCLOFA5EQODFY Makintach como jueza del Tribunal de San Isidro, en una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía

La defensa también apuntó contra los fiscales del caso. Los acusó de haber “ocultado pruebas vitales a la defensa”, lo que podría haber vulnerado el principio de imparcialidad y condicionado el esclarecimiento de los hechos.

“Existen constancias documentadas de la existencia de millones de razones que convencieron a propios y extraños en dar inicio a un proceso que carece de elementos típicos y de conjeturas serias”, afirmaron en el escrito.

Los representantes de Makintach anunciaron que presentarán escritos judiciales para formalizar su planteo de nulidad. Consideran que la acusación carece de base jurídica sólida, está plagada de tergiversaciones de hechos y constituye un “avasallamiento” contra la magistrada.

AOLDWMVYEFHLJERV7MI5DMJF54 “Absurda” y “promiscua”. Así definió la defensa penal de la jueza Julieta Makintach la imputación formulada.

“El proceso carece de elementos típicos sobre la ocurrencia de delitos”, insistieron los letrados, que anticiparon una batalla legal centrada en la validez de la acusación y en la transparencia del procedimiento.

Mientras tanto, la jueza también enfrenta en paralelo un juicio político que podría definir su futuro en el Poder Judicial.