Con la incorporación de una nueva figura para los casos de femicidio, condenaron al asesino de una joven que murió degollada

Con esta pena confirmada, Montiel deberá permanecer en la cárcel durante 35 años, por lo que no podrá salir de prisión hasta 2053, cuando tenga 73 años.

Un brutal asesinato

Consultada sobre el fallo, la madre de la víctima, Beatriz Flores, se mostró conforme y aseguró hoy a Télam: "No hay un segundo que no recuerde el brutal asesinato de mi hija, pensar en todo lo que le hizo padecer un salvaje que debería haber estado preso. Ojalá esté falló sea un precedente para la Justicia".

Montiel había sido condenado a la pena máxima por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Morón en un juicio oral que culminó el 18 de marzo de 2019, y en 2020 la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense había confirmado la sentencia condenatoria.

Pero la defensa oficial volvió a intentar una nueva apelación con un recurso ante la Corte de la provincia y entre los cuestionamientos, invocó la arbitraria y errónea aplicación de la agravante "femicidio" para este caso.

El voto de la presidenta de la Corte bonaerense, la ministra Hilda Kogan, al que luego adhirieron sus colegas Sergio Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Genoud, fue el que derribó este cuestionamiento de la defensa.

"La circunstancia de que el agresor no conociera previamente a la víctima -femicidio no íntimo-, tal como lo señalaron los órganos judiciales que actuaron en este caso, no impide la aplicación del agravante ya que lo decisivo es que los elementos típicos de la violencia de género se encuentren configurados. Y en el caso lo están", dice Kogan en uno de los párrafos del fallo al que accedió Télam.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).