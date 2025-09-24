La macabra revelación sobre el triple crimen: muertes filmadas y transmitidas en vivo por Tik Tok

La autopsia sobre los cuerpos

Los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez confirmaron la brutalidad del crimen que conmociona a La Matanza y Florencio Varela. Según adelantó el periodista Rolando Barbano, las jóvenes fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado pasado.

De acuerdo con los peritos forenses, la primera víctima presentaba un golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen, que habría sido realizado después de la muerte. La tercera sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

La autopsia estuvo a cargo del cuerpo forense de Lomas de Zamora y destacó que la menor tiene la oreja izquierda cortada y le seccionaron la carótida y además presentaba los dedos quemados, que habría sido en vida. Todo hace presumir que llegaron a Varela y realizaron el crimen, mientras que se investiga el móvil.

Además, se constató que a una de las jóvenes le cortaron parte de los dedos de una mano, aunque todavía no se pudo determinar a cuál. Las familias de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) identificaron los cuerpos.

El triple crimen se confirmó este miércoles, luego de que la Policía Bonaerense encontrara los cuerpos enterrados en una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las familias de las víctimas ya realizaron el reconocimiento.