Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei cierra la gira por EE. UU. con Netanyahu, y en Casa Rosada ya festejan el impacto del apoyo de Trump

Tras recibir el apoyo político y económico “total” de Trump, Milei cierra la gira por EE. UU.con otra cumbre con el premier de Israel, el otro socio estratégico del gobierno, y se prepara para relanzar la campaña electoral con una gira por 13 provincias.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA. Foto: Presidencia.
Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA. Foto: Presidencia.

Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA que arranca este sábado en La Rural de Palermo y prevé la visita a 13 provincias hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Leé también Cuántos dólares cree el Gobierno que entrarán del campo con la suspensión de las retenciones y cuánto cuesta la medida
Javier Milei y ministro de Economía, Luis Toto Caputo, postergaron viaje a EE.UU. para firmar el decreto que suspende las retenciones a las exportaciones de granos por un mes. ¿Cuánto dejarán de recaudar en octubre? foto: Archivo.

Tras celebrar las primeras repercusiones con una baja del dólar, el riesgo país y las tasas de interés, tras el anuncio de un paquete extraordinario de ayuda financiera por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del titular del Tesoro, Scott Bessent, en la comitiva que acompaña a Milei en nueva York, como los funcionarios que quedaron en la Casa Rosada, celebraron con expectativas el cambio de clima adverso para el oficialismo que había caracterizado las últimas semanas.

Milei agradeció a Trump su mensaje de apoyo ante lo que el presidente estadounidense definió en línea con lo que venía denunciando el gobierno semanas atrás “un ataque especulativo contra el gobierno con intensiones políticas” y la intensión de “desestabilizar el plan económico”. Hasta habían denunciado un intento de golpe de Estado de la oposición desde el Congreso, por el rechazo a los decretos y vetos presidenciales.

Después de su discurso crítico a la ONU, en línea con el de Trump, Milei cerrará este jueves la gira de 4 días en Nueva York, con una cumbre bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

netanyahu con Milei.jpg

Tras la votación de Argentina en la ONU en rechazo a la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, Milei podría anunciar la decisión de mudar la locación de la embajada argentina en Tel Aviv a la Ciudad de Jerusalén, en otro mensaje de alineamiento total a Israel.

A las 16:45 hs Milei se reunirá con el Primer Ministro israelí, y a continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

A las 19.15 hs mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman y el mismo jueves a las 22 hs parte en el vuelo especial que traerá al Presidente de regreso a Argentina, con el arribo previsto para el viernes a las 8,30 de la mañana.

Milei regresa el viernes a Buenos Aires y retoma la campaña

milei

Milei tiene previsto regresar el viernes al país con los apoyos internacionales al modelo económico bajo el brazo y la decisión de utilizarlos para fortalecer el discurso de campaña:

Llevará en una gira por 13 provincias, que lo tendrá como protagonista principal, el eslogan de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, en un mensaje para mostrar el apoyo de una de las principales potencias mundiales a su gobierno, y polarizar con el kirchnerismo.

Sin embargo, quedará por explicar al público argentino los detalles del programa de millonaria ayuda de EE.UU. y la toma de nueva deuda, que seguramente será parte de los debates de campaña que se vienen.

Javier Milei lanzó la campaña en Córdoba el viernes junto a Karina Milei, Adorni, MartínMenem, Gabriel Bolnoroni y el candidato local Gustaro Roca. Foto Presidencia.

El sábado Milei retoma la campaña con la visita a una Feria Internacional de Turismo en La Rural de Palermo y continuará con una gira por más de 13 provincias, entre las confirmadas se mencionan a Santa Fe, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, en Casa Rosada siguieron esta semana las reuniones de la mesa de campaña que dirige el asesor Santiago Caputo.

Este miércoles pasó por la oficina que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, Patricia Bullrich, quien destacó en declaraciones a periodistas acreditados que el apoyo de Trump “demuestra que EE. UU. ve en la Argentina un futuro de prosperidad, un país con apertura y democracia y nos apoya”.

Bullrich ensayó un mensaje de alivio en la Casa Rosada por el impacto electoral que tendrá el apoyo de Trump en las elecciones del 26 de octubre:

“Tuvimos casi 6 meses de bombardeos parlamentarios, donde se generó incertidumbre, se intentó generar una situación de ingobernabilidad, hemos logrado parar eso, y pararnos fuerte para demostrar que nuestro plan de estabilización, que lo que estamos haciendo es, por un lado, no volver al pasado, por otro”, expresó la ministra candidata de LLA en CABA.

